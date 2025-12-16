  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch

Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,65M
;
4
Laisser une demande
ID: 33079
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 15/12/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À vendre – Nord Ancien de Tel-Aviv | À deux pas de la Place Rabin Adresse ultra-recherchée au cœur du Nord ancien, à proximité immédiate de Dizengoff, des commerces, écoles renommées et commodités. Cadre résidentiel élégant et verdoyant, idéal pour familles et investisseurs exigeants. Nouvelle construction avec permis obtenu, travaux en cours, livraison prévue dans environ 2 ans. Architecture moderne, prestations haut de gamme, terrasses spacieuses, MAMAD et parkings privatifs. Appartements 4 pièces et penthouses d’exception disponibles. Surfaces généreuses avec grandes terrasses ouvertes sur le séjour. Accès immédiat au tramway central reliant toute la ville et la mer. Emplacement à forte valeur patrimoniale et excellent potentiel de plus-value.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Occasion à saisir ! projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai - bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$1,23M
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,07M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonne affaire, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, neuf, permis de construire, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$989,995
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Bat Yam, Israël
depuis
$1,52M
Quartier résidentiel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin
Jérusalem, Israël
depuis
$1,07M
Vous regardez
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,65M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet immobilier
Quartier résidentiel Projet immobilier
Quartier résidentiel Projet immobilier
Quartier résidentiel Projet immobilier
Quartier résidentiel Projet immobilier
Quartier résidentiel Projet immobilier
Ascalon, Israël
depuis
$888,850
Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'Ashkelon. Quatre immeubles de 9 étages et 102 appartements de 3, 4 et 5 pièces, des rez-de-jardin, des penthouses et des mini-penthouses. Tous les appartements sont soig…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité, rénové
Afficher tout Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité, rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,49M
Projet Yedidia Frankel 40 Immeuble classé oú uniquement la façade sera réhabilitée ( le reste sera une construction neuve ) situé a l' angle Herzl 82 Yedidia Frankel dans la nouvelle VIBE à Tel Aviv en plein cœur du quartier animé de Florentine Projet boutique de 6 étages À vendre 2 ma…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Afficher tout Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$888,850
BAT YAM À propos du projet Situé au cœur de Bat Yam, dans un environnement résidentiel calme et rénové, Cette résidence propose une expérience de vie moderne, confortable et raffinée. Conçu pour répondre aux attentes des jeunes familles comme des investisseurs, le projet se distingue par so…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller