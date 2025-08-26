  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  Quartier résidentiel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf

Quartier résidentiel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf

Bat Yam, Israël
depuis
$1,14M
26/08/2025
$1,14M
14/07/2025
$1,07M
;
2
ID: 26921
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

MAGNIFIQUE PROJET NEUF AU COEUR DE BAT YAM. EMPLACEMENT IDEAL PROCHE DU TRAMWAY, DE LA PLAGE, DE LA RUE BALFOUR AVEC TOUS SES COMMERCES ET DE LA RUE ATSMAOUT

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël

