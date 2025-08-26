Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité, rénové

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Projet Yedidia Frankel 40
Immeuble classé oú uniquement la façade sera réhabilitée ( le reste sera une construction neuve ) situé a l' angle Herzl 82
Yedidia Frankel dans la nouvelle VIBE à Tel Aviv en plein cœur du quartier animé de Florentine
Projet boutique de 6 étages
À vendre
2 magasins
2 pièces avec terrasse à partir de 2.900.000 Nis
3 pièces avec terrasses à partir de 4.250.000 Nis
Permis de construire prévu dans 6 mois
Livraison sous 24 mois à partir de l’ obtention des permis de construire
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
