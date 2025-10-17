  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Bat Yam, Israël
depuis
$1,03M
6
ID: 32671
Dernière actualisation: 17/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

À la frontière de Bat Yam et Tel Aviv, à quelques minutes à pied de la plage et de la ligne de tramway, le projet HaGiborim propose deux tours résidentielles modernes alliant architecture de prestige, confort et durabilité. Architecture et conception Conçu par Bar Orian Architects et les architectes d’intérieur Dana Oberson, le projet se distingue par un design raffiné, des espaces communs haut de gamme, un paysagisme signé Gil Dershman et un niveau écologique 5281 – 3 étoiles. Les résidents profiteront d’un club exclusif, d’une salle de sport, d’aires de jeux, de parkings souterrains avec bornes électriques et de halls d’entrée luxueux. Appartements et finitions Les appartements, du 3 au 5 pièces et penthouses, sont équipés de : • Système domotique intelligent et climatisation VRF • Cuisine haut de gamme avec plan de travail en quartz • Volets électriques, portes design et sols en grès porcelaine • Salles de bain raffinées avec robinetterie premium et finitions antidérapantes • Préparation pour home cinéma et borne de recharge électrique Prix • 2 pièces à partir de 2.290.000NIS (exemple pour étage 14 expo ouest vue mer) • 3 pièces à partir de 2.700.000NIS (exemple pour étage 13 avec cave) • 4 pièces à partir de 3.450.000NIS • 5 pièces à partir de 3.680.000NIS (exemple pour étage 3 avec parking et cave) • 4 pièces à partir de 3.700.000NIS (étage 1, appartement avec possibilité de souccah) • Penthouse 5 pièces 92.5M² + 2 terrasses de 92.5M² et 50.5M² à 8.200.000NIS Avancement et conditions • Permis obtenu, travaux en cours (phase de soutènement et excavation) • Banque accompagnatrice : Bank Hapoalim • Livraison prévue : 30 avril 2029 • Modalités de paiement avantageuses : sans intérêts ni indexation (20 % à la signature, 30 % via prêt promoteur, 45 % avant livraison, 5 % à la remise des clés) • Garantie constructeur Tidhar – 10 ans

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Éducation
Soins de santé

Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,03M
