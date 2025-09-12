  1. Realting.com
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité

Bat Yam, Israël
depuis
$1,49M
;
6
ID: 27972
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

Nouveau projet – Rue Daniel - BAT YAM Au centre de Bat Yam, au cœur d’un quartier verdoyant et en plein développement La construction est en cours, L'immeuble comprendra une variété d’appartements de 2 à 4 pièces, avec des finitions de haut niveau et un design raffiné. Le projet met l’accent sur la qualité de construction, un hall d’entrée luxueux, des espaces verts aménagés et une proximité immédiate avec des parcs, la plage, les écoles, les institutions publiques et les transports en commun. livraison prévue septembre 2027. Conditions avantageuses : 20 % à la signature – solde à la remise des clés ou selon l’avancement des travaux. Le bâtiment : • Immeuble moderne en pierre haut de gamme • Hall d’entrée élégant et 2 ascenseurs • Aménagement paysager soigné • Parking souterrain Les appartements : • Terrasses ensoleillées • Finitions de qualité • Préparation pour climatisation centrale • Cuisine moderne avec plan de travail en quartz

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Éducation
Soins de santé

