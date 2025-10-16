  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Projet residentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv

Quartier résidentiel Projet residentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,84M
;
4
Laisser une demande
ID: 32660
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 16/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À seulement 200 mètres de la mer Un projet résidentiel unique au design contemporain haut de gamme. À quelques minutes à pied de la plage, du souk HaCarmel, de Nahalat Binyamin, du boulevard Rothschild et du quartier emblématique de Neve Tzedek, Points forts du projet Seulement 58 unités – intimité et exclusivité Permis de construire obtenu Livraison prévue dans 60 mois Garantie bancaire – Banque Discount Construction dirigée par Yaron Tivat, expert reconnu du secteur Patio intérieur paysager de 200 m² conçu par un architecte paysagiste de renom Façade en béton brut et finitions haut de gamme Hall d’entrée design avec 4 ascenseurs panoramiques donnant sur le patio Exemples d’appartements disponibles 75 m² + 15 m² de terrasse, vue mer à partir de 7 500 000 ₪ 69,5 m² + 12,5 m² de terrasse à partir de 6 900 000 ₪ 54 m² + 7 m² de terrasse, vue mer à partir de 5 300 000 ₪ 99 m² + 14 m² de terrasse, vue mer à partir de 10 600 000 ₪ 96 m² + 44 m² de terrasse à partir de 13 000 000 ₪ Nombreux autres appartements jusqu’à 123m² + 40m² de terrasse

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$1,63M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, bel appartement, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité
Harish, Israël
depuis
$317,894
Quartier résidentiel Michkenot ahouma
Jérusalem, Israël
depuis
$1,09M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, endroit calme, luxueux, neuf, proche de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$929,690
Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .
Jérusalem, Israël
depuis
$974,075
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet residentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,84M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Afficher tout Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Ashdod, Israël
depuis
$2,37M
Le seul nouveau programme qui n'est pas une tour ! Une architecture d'avant garde pour cette résidence face a la mer a Ashdod : -8 étages seulement -2 ascenseurs dont un de shabat -Hall d'entrée luxueux avec concierge -Dans le quartier résidentiel de Dalet , surplombant les villas et face …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Netanya, Israël
depuis
$847,967
Mardoche khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Projet Ussishkine 12 est un immeuble boutique Stratégiquement situé à 3 minutes à pied du célèbre kikar et 4 minute de la plage Dans une des rue les plus convoitée de la ville Caractéristiques du projet …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$1,20M
Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Momento est un complexe de luxe associant habitation et boutique le tout stratégiquement situé à  moins de 3 minut…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller