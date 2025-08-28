  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel Bat yam cote mer

Quartier résidentiel Bat yam cote mer

Bat Yam, Israël
depuis
$813,900
;
5
Laisser une demande
ID: 27517
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 28/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

Tres beau projet boutique sur bat Yam situe a 1200 ma pied de la mer , a proximité du Tramway et de la station de train . Grand choix d appartement du 2 pièces au Loft Penthouse . Prix tres intéressant Échéancier flexible livraison 2027

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Bat yam cote mer
Bat Yam, Israël
depuis
$753,900
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$841,200
Quartier résidentiel Michkenot ahouma
Jérusalem, Israël
depuis
$1,09M
Quartier résidentiel Bat yam cote mer
Bat Yam, Israël
depuis
$606,000
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf
Netanya, Israël
depuis
$1,20M
Vous regardez
Quartier résidentiel Bat yam cote mer
Bat Yam, Israël
depuis
$813,900
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Netanya, Israël
depuis
$848,250
Mardoche khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Projet Ussishkine 12 est un immeuble boutique Stratégiquement situé à 3 minutes à pied du célèbre kikar et 4 minute de la plage Dans une des rue les plus convoitée de la ville Caractéristiques du projet …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Afficher tout Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$1,30M
Nouvelle Résidence de Luxe dans le fameux quartier de Mekor Haim en plein expansion , Avital 3 est un Immeuble boutique Luxueux de 6 étages conçu par le cabinet leader Yoma Architect and Designer avec un design ultra contemporain intégrant des matériaux et une technique de construction …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Afficher tout Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$1,27M
Nouveau projet immobilier dans le quartier de Mekor Haim, immeuble boutique de 9 étage avec de belles prestations intérieure et extérieure . parking pour chaque appartement . Emplacement ideal , a proximité du Parc Hamesila ,du futur tramwayet a quelque pas du quartier de Baka et de la Mo…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller