  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence

Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence

Bat Yam, Israël
depuis
$1,34M
;
13
Laisser une demande
ID: 33100
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 25/12/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

À VENDRE – PROJET LA RIVIERA | BEN GURION, BAT YAM Conditions PRESALE exclusives négociées pour notre agence sur les 5 premiers appartements vendus. Première ligne de mer – PRESALE – Conditions exceptionnelles Opportunité rare en première ligne de mer, à seulement quelques minutes de Tel-Aviv. La Riviera est un projet résidentiel de luxe d’exception offrant un art de vivre unique face à la Méditerranée, avec des vues mer dégagées et un cadre élégant, serein et recherché. Le projet se distingue par une architecture contemporaine haut de gamme et une séparation totale entre la partie résidentielle et un hôtel d’affaires situé aux niveaux inférieurs, garantissant calme, intimité et confort absolu aux résidents. Entrée résidentielle indépendante, hall dédié et ascenseurs réservés. Idéalement situé, le projet bénéficie d’un accès direct à la promenade et à la plage, à proximité immédiate des commerces, restaurants, loisirs et transports, avec une connexion rapide à Tel-Aviv par le tramway. La résidence propose une large gamme d’appartements 3, 3,5 et 5 pièces, ainsi qu’un penthouse d’exception. Les appartements, spacieux et lumineux, disposent de terrasses généreuses, de grandes baies vitrées et d’un design moderne aux finitions haut de gamme. Tous les logements sont situés à partir du 6ᵉ étage, avec vue mer dégagée (au minimum partiellement en façade). Prestations de standing : climatisation entièrement installée, fenêtres isolées, portes intérieures design, salles de bains élégantes, ascenseur de Shabbat et parking classique. Le penthouse offre un véritable étage privé, avec vue panoramique spectaculaire, immense terrasse rooftop et possibilité de piscine privée. Projet porté par un promoteur reconnu, fort de plus de 60 ans d’expérience et de plus de 100 immeubles livrés à Bat Yam. Permis accordé, garantie bancaire Mizrahi, début des travaux dans 2 mois. Prix à partir de 4,2 M₪ pour un 3 pièces (75 m² + terrasse). Conditions de paiement attractives : 15 % à la signature, solde dans 2 ans

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Bat Yam, Israël
depuis
$1,26M
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$1,52M
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$2,51M
Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Herzliya, Israël
depuis
$2,51M
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,13M
Vous regardez
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Bat Yam, Israël
depuis
$1,34M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A proximité de la mer neve tsedek
Quartier résidentiel A proximité de la mer neve tsedek
Quartier résidentiel A proximité de la mer neve tsedek
Quartier résidentiel A proximité de la mer neve tsedek
Quartier résidentiel A proximité de la mer neve tsedek
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,97M
tres beau projet sur Tel Aviv a proximité de la mer et du fameux quartier Neve Tsedek . penthouse de 4 pièces , 3 chbre a coucher avec 2 sale de bain . une belle terrasse de 56 m2 .situe au 7 -ème étage. avec 1 place de parking . livraison 8 mois
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Afficher tout Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,38M
Tout nouveau et dernier programme neuf de la Marina d'Ashdod Les pieds dans l'eau Construction de très haut standing avec les meilleurs matériaux En face des bateaux et de la mer, a proximité immédiate des cafés , restaurants et commerces Résidence : Hall d'entrée 5 étoiles Entrée arborée Pa…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet de qualité
Quartier résidentiel Projet de qualité
Quartier résidentiel Projet de qualité
Quartier résidentiel Projet de qualité
Quartier résidentiel Projet de qualité
Quartier résidentiel Projet de qualité
Quartier résidentiel Projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$873,525
e projet Adéret Jérusalem Situé au cœur du nouveau quartier de Givat HaMatos, le projet Adéret Jérusalem représente une opportunité rare de vivre dans un cadre moderne et familial à Jérusalem. C’est le premier projet construit dans la zone, symbole du renouveau et de la vision de ce nouveau…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller