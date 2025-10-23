  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam

Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam

Bat Yam, Israël
depuis
$1,48M
;
13
ID: 32701
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 22/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

BAT YAM À propos du projet Situé au cœur de Bat Yam, dans un environnement résidentiel calme et rénové, Cette résidence propose une expérience de vie moderne, confortable et raffinée. Conçu pour répondre aux attentes des jeunes familles comme des investisseurs, le projet se distingue par son architecture contemporaine, alliant design élégant et fonctionnalité. L’immeuble comprend 9 étages et 38 appartements de 2 à 4 pièces, ainsi que de spacieux penthouses offrant une vue dégagée et une finition haut de gamme. Chaque logement bénéficie d’un balcon privé, d’un espace de stationnement et d’un aménagement intérieur soigné, pensé dans les moindres détails. Un cadre de vie idéal Daniel Art Bat Yam allie harmonieusement vie urbaine et qualité de vie. Le projet bénéficie d’un emplacement central, à proximité immédiate de la mer, des principaux axes de transport, des centres commerciaux, des écoles et des espaces de loisirs. Les résidents profitent ainsi d’un quotidien pratique, agréable et inspirant, au sein d’un quartier en plein développement.

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Éducation
Soins de santé

Vous regardez
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$1,48M
Autres complexes
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Ashdod, Israël
depuis
$941,686
Nous sommes ravis de vous présenter votre futur appartement, situé dans le tout nouveau quartier Shimon Peres à Ashdod. Offres & conditions de paiement exceptionnelles : Appartements 4 pièces    Surface : 122 m² habitables + 14 m² de terrasse   Prix à partir de 3 140 000 ₪ (≈ 785 000 €) App…
Quartier résidentiel En plein centre ville de tel aviv
Quartier résidentiel En plein centre ville de tel aviv
Quartier résidentiel En plein centre ville de tel aviv
Quartier résidentiel En plein centre ville de tel aviv
Quartier résidentiel En plein centre ville de tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel En plein centre ville de tel aviv
Quartier résidentiel En plein centre ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,46M
En Plein de cœur de Tel Aviv , proche du théâtre , a proximité du Kikar HAmedina et du Parc Yarkon . Voici un tres beau projet offrant des prestations luxueuses intérieurs et extérieurs , avec un choix d appartement allant du 2 pièces au penthouse . avec des vues mer
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,85M
Emplacement Privilégié, a proximite du royal beach Hotelt ret a seulement quelque pas de la mer . Projet Boutique de 6 Etages avec des prestations de haute gammes et luxueuses . Une construction ecologique . vue sur la mer meme depuis le premier etage . 1 place de parking pour chaque appa…
