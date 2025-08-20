  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .

Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,81M
;
6
Laisser une demande
ID: 27187
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 30/07/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Emplacement Privilégié, a proximite du royal beach Hotelt ret a seulement quelque pas de la mer . Projet Boutique de 6 Etages avec des prestations de haute gammes et luxueuses . Une construction ecologique . vue sur la mer meme depuis le premier etage . 1 place de parking pour chaque appartement . les surfaces des appartements sont spacieuses et bien agence.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$828,655
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,67M
Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Jérusalem, Israël
depuis
$814,610
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$983,150
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,24M
Vous regardez
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,81M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, bel appartement, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, bel appartement, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, bel appartement, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, bel appartement, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, bel appartement, projet de qualite
Afficher tout Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, bel appartement, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, bel appartement, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$941,015
Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Le projet est situé dans le quartier appeler en face de kiriat Hasharon Proche des nouveaux accès a l’autoroute 2 (Tel Aviv/Haifa) Le Projet Nevo Hasharon est situé à proximité du country Elystour ,syna…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Jérusalem, Israël
depuis
$898,880
Projet neuf Kiryat Hayovel Jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2 Nouveau projet a Kiryat Hayovel, compose de 2 immeubles de 20 étages et 2 de 9 étages livrable Déc 2026 Les espaces publics existant seront développés et réaménagés en espaces verts avec de nouveaux et larges trottoirs, Un nouveau …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiriat hayovel jérusalem
Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiriat hayovel jérusalem
Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiriat hayovel jérusalem
Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiriat hayovel jérusalem
Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiriat hayovel jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$926,970
Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, Kiriat Hayovel Jérusalem Centre commercial à proximité du projet, a 300m du tramway. 2 ascenseurs, 3 jardins d’enfants, un club pour les résidents, 1 parking par appartement Livrable en Mars 2028 2 pièces 54m2 avec terras…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller