  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel Bat yam cote mer

Quartier résidentiel Bat yam cote mer

Bat Yam, Israël
depuis
$753,900
;
5
ID: 27516
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 28/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

Tres beau projet boutique sur bat Yam situe a 1200 ma pied de la mer , a proximité du Tramway et de la station de train . Grand choix d appartement du 2 pièces au Loft Penthouse . Prix tres intéressant Échéancier flexible livraison 2027

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
