Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité

Bat Yam, Israël

Bienvenue à Island – Vivre entre ciel, mer et élégance Fermez les yeux, et imaginez un lieu où la mer devient votre horizon. À Island, vous vivez à quelques pas de la plage, dans un appartement spacieux et lumineux, conçu pour votre confort et votre bien-être. Commencez la journée avec un c…