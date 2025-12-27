  1. Realting.com
  Israël
  Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Tel-Aviv
30
Jérusalem
29
Netanya
21
Haïfa
1
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Bat Yam, Israël
depuis
$1,80M
À VENDRE – PROJET LA RIVIERA | BEN GURION, BAT YAM Conditions PRESALE exclusives négociées pour notre agence sur les 5 premiers appartements vendus. Première ligne de mer – PRESALE – Conditions exceptionnelles Opportunité rare en première ligne de mer, à seulement quelques minutes de Tel-…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Bat Yam, Israël
depuis
$1,71M
À VENDRE – PROJET LA RIVIERA | BEN GURION, BAT YAM Conditions PRESALE exclusives négociées pour notre agence sur les 5 premiers appartements vendus. Première ligne de mer – PRESALE – Conditions exceptionnelles Opportunité rare en première ligne de mer, à seulement quelques minutes de Tel-…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Bat Yam, Israël
depuis
$1,88M
À VENDRE – PROJET LA RIVIERA | BEN GURION, BAT YAM Conditions PRESALE exclusives négociées pour notre agence sur les 5 premiers appartements vendus. Première ligne de mer – PRESALE – Conditions exceptionnelles Opportunité rare en première ligne de mer, à seulement quelques minutes de Tel-…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Bat Yam, Israël
depuis
$1,74M
À VENDRE – PROJET LA RIVIERA | BEN GURION, BAT YAM Conditions PRESALE exclusives négociées pour notre agence sur les 5 premiers appartements vendus. Première ligne de mer – PRESALE – Conditions exceptionnelles Opportunité rare en première ligne de mer, à seulement quelques minutes de Tel-…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Bat Yam, Israël
depuis
$1,71M
À VENDRE – PROJET LA RIVIERA | BEN GURION, BAT YAM Conditions PRESALE exclusives négociées pour notre agence sur les 5 premiers appartements vendus. Première ligne de mer – PRESALE – Conditions exceptionnelles Opportunité rare en première ligne de mer, à seulement quelques minutes de Tel-…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Bat Yam, Israël
depuis
$1,29M
À VENDRE – PROJET LA RIVIERA | BEN GURION, BAT YAM Conditions PRESALE exclusives négociées pour notre agence sur les 5 premiers appartements vendus. Première ligne de mer – PRESALE – Conditions exceptionnelles Opportunité rare en première ligne de mer, à seulement quelques minutes de Tel-…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Bat Yam, Israël
depuis
$1,34M
À VENDRE – PROJET LA RIVIERA | BEN GURION, BAT YAM Conditions PRESALE exclusives négociées pour notre agence sur les 5 premiers appartements vendus. Première ligne de mer – PRESALE – Conditions exceptionnelles Opportunité rare en première ligne de mer, à seulement quelques minutes de Tel-…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Herzliya, Israël
depuis
$2,51M
Nouveau Projet sur Herzilya dans le nouveau quartier en vogue Galil Yam . Immeuble Boutique de Neuf étage avec une architecture moderne mélangée au style Bauhaus de TLV . Prestations intérieurs et extérieures de haut niveau . Tout les appartements seront équipés et meublés . Grand choix d a…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel En plein coeur de jerusalem ramat dénia limitrophe bait vagan
Quartier résidentiel En plein coeur de jerusalem ramat dénia limitrophe bait vagan
Quartier résidentiel En plein coeur de jerusalem ramat dénia limitrophe bait vagan
Quartier résidentiel En plein coeur de jerusalem ramat dénia limitrophe bait vagan
Quartier résidentiel En plein coeur de jerusalem ramat dénia limitrophe bait vagan
Quartier résidentiel En plein coeur de jerusalem ramat dénia limitrophe bait vagan
Jérusalem, Israël
depuis
$916,435
Tres beau projet sur Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya , Une résidence de 2 immeubles ,Un immeubles de 8 étages et une tour de de 18 étages . Grand choix d appartement avec des grands balcon du 2 au 5 pièces avec rez de jardin et penthouse . Parking pour chaque appartement , caves en opti…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Holyland bait vagan
Quartier résidentiel Holyland bait vagan
Quartier résidentiel Holyland bait vagan
Quartier résidentiel Holyland bait vagan
Quartier résidentiel Holyland bait vagan
Quartier résidentiel Holyland bait vagan
Jérusalem, Israël
depuis
$1,07M
En plein cœur de Bait Vagan , la nouvelle phase du complexe Holyland est enfin disponible , avec un large choix d appartements du 3 pieces au penthouse et rez de jardin
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel En plein coeur de bait vagan - ramat sharet
Quartier résidentiel En plein coeur de bait vagan - ramat sharet
Quartier résidentiel En plein coeur de bait vagan - ramat sharet
Quartier résidentiel En plein coeur de bait vagan - ramat sharet
Jérusalem, Israël
depuis
$1,05M
Voici le nouveau projet sur Bait Vagan limitrophe Ramat Sharet. - Dans la nouvelle phase, vous profiterez d'un excellent emplacement au cœur du quartier, d'une topographie optimale et d'une connexion entre un environnement urbain, des espaces verts, des parcs à proximité et une vue panoramiq…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet immobilier
Quartier résidentiel Projet immobilier
Quartier résidentiel Projet immobilier
Quartier résidentiel Projet immobilier
Quartier résidentiel Projet immobilier
Quartier résidentiel Projet immobilier
Ascalon, Israël
depuis
$520,744
Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'Ashkelon. Quatre immeubles de 9 étages et 102 appartements de 3, 4 et 5 pièces, des rez-de-jardin, des penthouses et des mini-penthouses. Tous les appartements sont soig…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Ashdod, Israël
depuis
$787,705
Nouveau programme en cours de construction a "Ashdod Park", nouveau quartier avec plus de 2700 appartements en construction ainsi que toutes les infrastructures nécessaire. Chaque appartement avec balcon, parking sous terrain et climatisation. Possibilité de payer 10% et le solde 3 mois avan…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$849,618
Nouveau projet au cœur de Talpiot Jérusalem Complexe de 8 immeubles dont 4 sont déjà habités, et 2 sont en cours de commercialisation. Immeubles de 10 étages avec lobby luxueux, avec 2 ascenseurs, parking souterrain et caves. Avec un magnifique parc comprenant aire de jeux pour enfants ains…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier rés
Quartier résidentiel Nouveau projet à katamonim jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet à katamonim jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet à katamonim jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,62M
Nouveau projet situe à Katamon Jérusalem proche de toutes facilites, commerces, restaurants, Canion Hadar, proche de Emek refaim… Immeuble de 7 étages livrable en Mars 2026 pinoui /binoui, chauffage au sol, ascenseur de shabbat, Parking, cave en option, intercom derniers appartements ,…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$3,68M
Nouveau Projet Ramat Sharet Jerusalem limite Bet veigan Composé de 2 immeubles de 19 et au dessous immeuble de 7 étages, comprenant de nombreux commerces au rez de chaussée, une immense terrasse-jardin, 3 ascenseurs chacun (dont 2 de chabat), bet haknesset, salle de sport… Livrable Mai 2029…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$1,52M
BAT YAM À propos du projet Situé au cœur de Bat Yam, dans un environnement résidentiel calme et rénové, Cette résidence propose une expérience de vie moderne, confortable et raffinée. Conçu pour répondre aux attentes des jeunes familles comme des investisseurs, le projet se distingue par so…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, grand, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, grand, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, grand, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, grand, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, grand, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, grand, projet de qualité
Ofaqim, Israël
depuis
$435,230
Un grand projet avec un potentiel énorme
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel En plein coeur de bait vagan - ramat sharet
Quartier résidentiel En plein coeur de bait vagan - ramat sharet
Quartier résidentiel En plein coeur de bait vagan - ramat sharet
Quartier résidentiel En plein coeur de bait vagan - ramat sharet
Jérusalem, Israël
depuis
$1,25M
Voici le nouveau projet sur Bait Vagan limitrophe Ramat Sharet. - Dans la nouvelle phase, vous profiterez d'un excellent emplacement au cœur du quartier, d'une topographie optimale et d'une connexion entre un environnement urbain, des espaces verts, des parcs à proximité et une vue panoramiq…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Projet residentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Quartier résidentiel Projet residentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Quartier résidentiel Projet residentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Quartier résidentiel Projet residentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Quartier résidentiel Projet residentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,92M
À seulement 200 mètres de la mer Un projet résidentiel unique au design contemporain haut de gamme. À quelques minutes à pied de la plage, du souk HaCarmel, de Nahalat Binyamin, du boulevard Rothschild et du quartier emblématique de Neve Tzedek, Points forts du projet Seulement 58 unités …
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$1,39M
Mardochée Khayat vous présente un nouveau projet d’exception à Holyland – Jérusalem Une vue imprenable sur la Ville de Jerusalem Sur une colline surélevée dominant les paysages époustouflants de Jérusalem, le complexe résidentiel Holyland, signé par l’un des meilleurs constructeurs d’israë…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Projet immobilier
Quartier résidentiel Projet immobilier
Quartier résidentiel Projet immobilier
Quartier résidentiel Projet immobilier
Quartier résidentiel Projet immobilier
Quartier résidentiel Projet immobilier
Ascalon, Israël
depuis
$888,850
Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'Ashkelon. Quatre immeubles de 9 étages et 102 appartements de 3, 4 et 5 pièces, des rez-de-jardin, des penthouses et des mini-penthouses. Tous les appartements sont soig…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .
Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .
Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .
Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .
Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .
Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .
Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .
Jérusalem, Israël
depuis
$841,956
Projet Résidentiel sur kiriat Menahem limitrophe kiriat yovel compose de 2 tours de 31 etage et 3 immeubles de 9 etages , le projet se situe au pied du nouveau Tramway. Grand choix d appartement du 3 pieces au penthouse . parking pour chaque appartement . Echeancier Flexible avec des facil…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$1,27M
Projet Givat Shmouel le petit Neuilly de Tel Aviv Mardochee Khayat vous propose un projet dont la réputation n est plus à faire Situer dans le meilleur endroit de Guivat Shmouel proche des synagogue et des commerces Accès au autoroute direct pour Tel Aviv Guivat Shmouel est une ville s…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$1,36M
Situation du projet Mardoche khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Projet Jabotinsky est un immeuble boutique Stratégiquement situé à  7 minutes à pied du célèbre kikar et 6 minute de la plage Dans une des rue les plus convoitée de la ville Cara…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Netanya, Israël
depuis
$1,05M
Mardoche khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Projet Ussishkine 12 est un immeuble boutique Stratégiquement situé à 3 minutes à pied du célèbre kikar et 4 minute de la plage Dans une des rue les plus convoitée de la ville Caractéristiques du projet …
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Quartier résidentiel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Quartier résidentiel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Quartier résidentiel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Quartier résidentiel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$726,405
Très beau projet neuf au coeur de Bat yam, à environ 15 minutes a pied de la mer et proche de la ligne de tramway qui mène à Tel Aviv. Prestations de haut standing Du 2 pièces au penthouse à partir de 1 900 000sh TOUS LES APPARTEMENTS SONT VENDUS AVEC UN PARKING
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$1,09M
PROJET DE RÉSIDENCE ARNONA - Occupation : 30 avril 2029. Projet résidentiel dans le quartier d'Arnona, Deux immeubles de 22 étages Proche de la rue Ein Guedi et a proximité de la rue Hevron desservie par le tramway.. Grand choix d appartements spacieux de 3 et 5 pièces, ces immeubles c…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf
Netanya, Israël
depuis
$904,175
Découvrez notre nouveau projet en prévente, commercialisé par Mardochee Khayat, votre spécialiste des projets neufs. Situé dans le prestigieux quartier de Netanya, Ramat Poleg, notre résidence offre un emplacement idéal à proximité du canyon Ir Yamim, de la magnifique plage de Poleg, des éco…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Bat Yam, Israël
depuis
$1,07M
Bienvenue à Island – Vivre entre ciel, mer et élégance Fermez les yeux, et imaginez un lieu où la mer devient votre horizon. À Island, vous vivez à quelques pas de la plage, dans un appartement spacieux et lumineux, conçu pour votre confort et votre bien-être. Commencez la journée avec un c…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$1,23M
Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Momento est un complexe de luxe associant habitation et boutique le tout stratégiquement situé à  moins de 3 minut…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$732,535
Nouvelle Résidence de Luxe dans le fameux quartier de Mekor Haim en plein expansion , Avital 3 est un Immeuble boutique Luxueux de 6 étages conçu par le cabinet leader Yoma Architect and Designer avec un design ultra contemporain intégrant des matériaux et une technique de construction …
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,04M
Nouveau Projet Ramat Sharet Jerusalem limite Bet veigan Composé de 2 immeubles de 19 et au dessous immeuble de 7 étages, comprenant de nombreux commerces au rez de chaussée, une immense terrasse-jardin, 3 ascenseurs chacun (dont 2 de chabat), bet haknesset, salle de sport… Livrable Mai 2029…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel A proximité de la mer neve tsedek
Quartier résidentiel A proximité de la mer neve tsedek
Quartier résidentiel A proximité de la mer neve tsedek
Quartier résidentiel A proximité de la mer neve tsedek
Quartier résidentiel A proximité de la mer neve tsedek
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,67M
tres beau projet sur Tel Aviv a proximité de la mer et du fameux quartier Neve Tsedek . penthouse de 4 pièces , 3 chbre a coucher avec 2 sale de bain . une belle terrasse de 56 m2 .situe au 7 -ème étage. avec 1 place de parking . livraison 8 mois
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin
Quartier résidentiel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin
Quartier résidentiel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin
Quartier résidentiel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin
Quartier résidentiel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin
Jérusalem, Israël
depuis
$1,07M
Nouveau Projet Katamon Jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin Situe dans le quartier de Katamonim, ce projet est composé de 5 immeubles de 34 étages avec salle de sport, synagogues ,5 ascenseurs. Le tramway passera en bas du projet. Livrable décembre 2029 Modalité de paieme…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Dernier appartement À vendre dans projet - rue kehilat eden / kerem atemanim
Quartier résidentiel Dernier appartement À vendre dans projet - rue kehilat eden / kerem atemanim
Quartier résidentiel Dernier appartement À vendre dans projet - rue kehilat eden / kerem atemanim
Quartier résidentiel Dernier appartement À vendre dans projet - rue kehilat eden / kerem atemanim
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,68M
À seulement quelques pas du Royal Beach, du Shouk HaCarmel et de la mer, découvrez un projet neuf haut de gamme niché dans une rue calme du quartier historique Kerem HaTeimanim. Immeuble boutique de 4 étage Reste uniquement à la vente un 4 pièces 123m² + terrasse 14m² 2 salles de bain/wc 1…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$1,21M
Mardochée Khayat vous présente un nouveau projet d’exception à Holyland – Jérusalem Une vue imprenable sur la Ville de Jerusalem Sur une colline surélevée dominant les paysages époustouflants de Jérusalem, le complexe résidentiel Holyland, signé par l’un des meilleurs constructeurs d’israë…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, haut standing, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, haut standing, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, haut standing, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, haut standing, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, haut standing, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, haut standing, permis de construire, projet de qualité
Bet Shemesh, Israël
depuis
$912,451
Projet Nofei Ben Shemen – Beit Shemesh Un quartier moderne et familial, idéalement situé entre Tel Aviv et Jérusalem : • 20 min de Tel Aviv | 30 min de Jérusalem | 15 min de l’aéroport Ben Gourion Appartements haut de gamme dans deux tours résidentielles de 17 étages, au cœur d’une communa…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel A proximité de la mer neve tsedek
Quartier résidentiel A proximité de la mer neve tsedek
Quartier résidentiel A proximité de la mer neve tsedek
Quartier résidentiel A proximité de la mer neve tsedek
Quartier résidentiel A proximité de la mer neve tsedek
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,97M
tres beau projet sur Tel Aviv a proximité de la mer et du fameux quartier Neve Tsedek . penthouse de 4 pièces , 3 chbre a coucher avec 2 sale de bain . une belle terrasse de 56 m2 .situe au 7 -ème étage. avec 1 place de parking . livraison 8 mois
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$1,11M
Nouvelle Résidence de Luxe dans le fameux quartier de Mekor Haim en plein expansion , Avital 3 est un Immeuble boutique Luxueux de 6 étages conçu par le cabinet leader Yoma Architect and Designer avec un design ultra contemporain intégrant des matériaux et une technique de construction …
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Occasion à saisir ! projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai - bat yam
Quartier résidentiel Occasion à saisir ! projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai - bat yam
Quartier résidentiel Occasion à saisir ! projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai - bat yam
Quartier résidentiel Occasion à saisir ! projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai - bat yam
Quartier résidentiel Occasion à saisir ! projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai - bat yam
Quartier résidentiel Occasion à saisir ! projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai - bat yam
Quartier résidentiel Occasion à saisir ! projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai - bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$919,194
Au cœur de la ville de Bat-Yam, rue Mivtza Sinai, le projet propose deux immeubles résidentiels écologiques, (certifiés Green Building). Des appartements spacieux et modernes y offrent confort, innovation et bien-être, à proximité immédiate de toutes les commodités. Le projet repose sur d…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, haut standing, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, haut standing, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, haut standing, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, haut standing, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, haut standing, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, haut standing, permis de construire, projet de qualité
Bet Shemesh, Israël
depuis
$808,241
Projet Nofei Ben Shemen – Beit Shemesh Un quartier moderne et familial, idéalement situé entre Tel Aviv et Jérusalem : • 20 min de Tel Aviv | 30 min de Jérusalem | 15 min de l’aéroport Ben Gourion Appartements haut de gamme dans deux tours résidentielles de 17 étages, au cœur d’une communa…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonne affaire, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonne affaire, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonne affaire, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, neuf, permis de construire, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$787,705
Projet Neuf à Netanya .Savyon Une nouvelle adresse d’exception, entre ville et nature À deux pas de la mer et des centres commerciaux, découvrez Savyon , une résidence d’exception réalisée par l’un des plus grands constructeurs d’Israël. Situation idéale : à côté du PIANO et d’Ir Yamim, …
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, endroit calme, luxueux, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, endroit calme, luxueux, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, endroit calme, luxueux, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, endroit calme, luxueux, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, endroit calme, luxueux, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, endroit calme, luxueux, neuf, proche de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$950,150
BAT YAM – Carré d’Or Résidence intimiste de standing PRÉVENTE – Construction en cours Livraison prévue : Juin 2026 Plage à seulement 150 m Tram à 200 m (12 min de Tel-Aviv) Quartier central, proche de toutes commodités Avantages du projet Conditions de paiement avantageuses : 20 % à la s…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$919,500
Nouveau Projet sur Ramat Bet Shemesh situe entre Jérusalem et le centre du Pays Situé à côté de Ramat Bet Shemesh A ce projet est un projet résidentiel luxueux qui comprend des 3-4-5 pièces et des penthouses, avec une belle vue sur un Park situé dans une forêt naturelle, proche du Matnas et …
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Ashdod, Israël
depuis
$689,625
Nouveau programme en cours de construction a "Ashdod Park", nouveau quartier avec plus de 2700 appartements en construction ainsi que toutes les infrastructures nécessaire. Chaque appartement avec balcon, parking sous terrain et climatisation. Possibilité de payer 10% et le solde 3 mois avan…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,07M
Emplacement Privilégié, a proximite du royal beach Hotelt ret a seulement quelque pas de la mer . Projet Boutique de 6 Etages avec des prestations de haute gammes et luxueuses . Une construction ecologique . vue sur la mer meme depuis le premier etage . 1 place de parking pour chaque appa…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel En plein coeur de bait vagan - ramat sharet
Quartier résidentiel En plein coeur de bait vagan - ramat sharet
Quartier résidentiel En plein coeur de bait vagan - ramat sharet
Quartier résidentiel En plein coeur de bait vagan - ramat sharet
Jérusalem, Israël
depuis
$1,46M
Voici le nouveau projet sur Bait Vagan limitrophe Ramat Sharet. - Dans la nouvelle phase, vous profiterez d'un excellent emplacement au cœur du quartier, d'une topographie optimale et d'une connexion entre un environnement urbain, des espaces verts, des parcs à proximité et une vue panoramiq…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Jérusalem, Israël
depuis
$1,04M
Projet neuf Kiryat Hayovel Jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2 Nouveau projet a Kiryat Hayovel, compose de 2 immeubles de 20 étages et 2 de 9 étages livrable Déc 2026 Les espaces publics existant seront développés et réaménagés en espaces verts avec de nouveaux et larges trottoirs, Un nouveau …
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Ashdod, Israël
depuis
$1,69M
La pépite !!! Nouveau programme en pré-vente a la Marina a Ashdod, le plus proche de la plage ! Appartements 5 pièces, lofts, rez de jardin avec piscine, penthouse avec piscine. Avantages : ensoleillé, le plus proche des bateaux, de la promenade et de la plage... Prestations de haut standin…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$980,800
Projet Givat Shmouel le petit Neuilly de Tel Aviv Mardochee Khayat vous propose un projet dont la réputation n est plus à faire Situer dans le meilleur endroit de Guivat Shmouel proche des synagogue et des commerces Accès au autoroute direct pour Tel Aviv Guivat Shmouel est une ville s…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Ashdod, Israël
depuis
$962,410
Nous sommes ravis de vous présenter votre futur appartement, situé dans le tout nouveau quartier Shimon Peres à Ashdod. Offres & conditions de paiement exceptionnelles : Appartements 4 pièces    Surface : 122 m² habitables + 14 m² de terrasse   Prix à partir de 3 140 000 ₪ (≈ 785 000 €) App…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Bonne occasion
Quartier résidentiel Bonne occasion
Quartier résidentiel Bonne occasion
Quartier résidentiel Bonne occasion
Quartier résidentiel Bonne occasion
Quartier résidentiel Bonne occasion
Quartier résidentiel Bonne occasion
Ascalon, Israël
depuis
$570,090
Le meilleur des prix pour nos client T4 a partir de 1.860.000nis
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Projet d'exception rue shenkin - appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Quartier résidentiel Projet d'exception rue shenkin - appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Quartier résidentiel Projet d'exception rue shenkin - appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,40M
Projet rare et prestigieux dans un immeuble indépendant de seulement 23 appartements exclusifs. Emplacement premium au cœur de la mythique rue Shenkin, à deux pas du marché Carmel, du boulevard Rothschild et des plages. Appartements de 2 à 5 pièces, lumineux et spacieux, avec grandes terra…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Herzliya, Israël
depuis
$2,02M
Nouveau Projet sur Herzilya dans le nouveau quartier en vogue Galil Yam . Immeuble Boutique de Neuf étage avec une architecture moderne mélangée au style Bauhaus de TLV . Prestations intérieurs et extérieures de haut niveau . Tout les appartements seront équipés et meublés . Grand choix d a…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,21M
LANCEMENT EN PRESALE – Permis de construire obtenu HaRav Kook – Tel-Aviv Projet boutique haut de gamme situé à 1 minute à pied de la mer, au cœur du très recherché Kerem HaTeimanim. Permis accordé, démolition imminente, livraison estimée dans 3,5 ans. Immeuble neuf de 6,5 étages (RDC, 5 é…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Bon emplacement
Quartier résidentiel Bon emplacement
Quartier résidentiel Bon emplacement
Quartier résidentiel Bon emplacement
Quartier résidentiel Bon emplacement
Quartier résidentiel Bon emplacement
Quartier résidentiel Bon emplacement
Ascalon, Israël
depuis
$453,620
Nous proposons actuellement un programme exceptionnel à Ramot Yoram – Netivot, un quartier en pleine expansion qui allie qualité de vie, nature et confort moderne. Ce que propose le projet : • Appartements 3 à 5 pièces, penthouses et rez-de-jardin • Prix attractifs : à partir de 1,320,000…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Bon emplacement
Quartier résidentiel Bon emplacement
Quartier résidentiel Bon emplacement
Quartier résidentiel Bon emplacement
Quartier résidentiel Bon emplacement
Quartier résidentiel Bon emplacement
Quartier résidentiel Bon emplacement
Ascalon, Israël
depuis
$404,580
Nous proposons actuellement un programme exceptionnel à Ramot Yoram – Netivot, un quartier en pleine expansion qui allie qualité de vie, nature et confort moderne. Ce que propose le projet : • Appartements 3 à 5 pièces, penthouses et rez-de-jardin • Prix attractifs : à partir de 1,320,000…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Bat Yam, Israël
depuis
$827,550
Projet U Bat Yam Mardochée Khayat vous présente un nouveau projet à Bat Yam : Les Tours U Un projet d’exception au cœur de Ramat HaNasi Bienvenue aux Tours U, deux tours majestueuses de 31 étages, accompagnées d’un complexe commercial et de loisirs qui deviendront bientôt l’icône de Bat Y…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$1,15M
Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Projet Dizengoff 43 est un immeuble boutique Stratégiquement situé à  2 minutes à pied du célèbre kikar et 6 minute à pied de la plage Venez vivre au pied du Kikar et de tout ces commerces Caractéri…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$940,955
Mardochee Khayat vous propose de vivre dans un nouveau projet dans le quartier de Galey yam. La construction architecturale vous offre de vivre dans un complexe de trois bâtiments au pied d'un centre commercial où de belles marques seront présentes. Près de la nouvelle mairie de Netanya, bus…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$827,550
BAT YAM À propos du projet Situé au cœur de Bat Yam, dans un environnement résidentiel calme et rénové, Cette résidence propose une expérience de vie moderne, confortable et raffinée. Conçu pour répondre aux attentes des jeunes familles comme des investisseurs, le projet se distingue par so…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, projet de qualité
Raanana, Israël
depuis
$1,15M
Mardochée Khayat vous propose de découvrir Lev Raanana , un projet résidentiel inédit situé en plein centre-ville. Projet haut de gamme – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Vivez dans l’un des quartiers les plus recherchés de Raanana, un emplacement premium, calme et verdoyant, à deux pas : Des m…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,13M
À la frontière de Bat Yam et Tel Aviv, à quelques minutes à pied de la plage et de la ligne de tramway, le projet HaGiborim propose deux tours résidentielles modernes alliant architecture de prestige, confort et durabilité. Architecture et conception Conçu par Bar Orian Architects et les ar…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Netanya, Israël
depuis
$1,15M
Mardoche khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Projet Ussishkine 12 est un immeuble boutique Stratégiquement situé à 3 minutes à pied du célèbre kikar et 4 minute de la plage Dans une des rue les plus convoitée de la ville Caractéristiques du projet …
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$772,380
BAT YAM À propos du projet Situé au cœur de Bat Yam, dans un environnement résidentiel calme et rénové, Cette résidence propose une expérience de vie moderne, confortable et raffinée. Conçu pour répondre aux attentes des jeunes familles comme des investisseurs, le projet se distingue par so…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, proche de la mer, projet de qualité
Bat Yam, Israël
depuis
$1,43M
PROJET IMMOBILIER TAMA 38 – BAT YAM Vivez à deux pas de la mer, dans l’une des rues les plus prisées de Bat Yam – Rue Ha'Atsmaout. Projet déjà bien avancé, livraison prévue: courant 2026 Situé dans une rue élégante et calme à deux pas de la mer, avec vue dégagée sur un parc verdoyant …
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,69M
Tout nouveau et dernier programme neuf de la Marina d'Ashdod Les pieds dans l'eau Construction de très haut standing avec les meilleurs matériaux En face des bateaux et de la mer, a proximité immédiate des cafés , restaurants et commerces Résidence : Hall d'entrée 5 étoiles Entrée arborée Pa…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Projet residentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Quartier résidentiel Projet residentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Quartier résidentiel Projet residentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Quartier résidentiel Projet residentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Quartier résidentiel Projet residentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,24M
À seulement 200 mètres de la mer Un projet résidentiel unique au design contemporain haut de gamme. À quelques minutes à pied de la plage, du souk HaCarmel, de Nahalat Binyamin, du boulevard Rothschild et du quartier emblématique de Neve Tzedek, Points forts du projet Seulement 58 unités …
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Ramat Gan, Israël
depuis
$980,800
Ramat Gan – Le cœur résidentiel du Grand Tel-Aviv À seulement quelques minutes de Tel-Aviv, la ville de Ramat Gan incarne l’équilibre parfait entre modernité, nature et qualité de vie. C’est une destination privilégiée pour les familles comme pour les investisseurs, offrant un environnement…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$660,814
Nouveau projet immobilier dans le quartier de Mekor Haim, immeuble boutique de 9 étage avec de belles prestations intérieure et extérieure . parking pour chaque appartement . Emplacement ideal , a proximité du Parc Hamesila ,du futur tramwayet a quelque pas du quartier de Baka et de la Mo…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$750,925
BAT YAM À propos du projet Situé au cœur de Bat Yam, dans un environnement résidentiel calme et rénové, Cette résidence propose une expérience de vie moderne, confortable et raffinée. Conçu pour répondre aux attentes des jeunes familles comme des investisseurs, le projet se distingue par so…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$674,300
Nouveau Projet sur Ramat Bet Shemesh situe entre Jérusalem et le centre du Pays Situé à côté de Ramat Bet Shemesh A ce projet est un projet résidentiel luxueux qui comprend des 3-4-5 pièces et des penthouses, avec une belle vue sur un Park situé dans une forêt naturelle, proche du Matnas et …
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Herzliya, Israël
depuis
$2,18M
Nouveau Projet sur Herzilya dans le nouveau quartier en vogue Galil Yam . Immeuble Boutique de Neuf étage avec une architecture moderne mélangée au style Bauhaus de TLV . Prestations intérieurs et extérieures de haut niveau . Tout les appartements seront équipés et meublés . Grand choix d a…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,65M
À vendre – Nord Ancien de Tel-Aviv | À deux pas de la Place Rabin Adresse ultra-recherchée au cœur du Nord ancien, à proximité immédiate de Dizengoff, des commerces, écoles renommées et commodités. Cadre résidentiel élégant et verdoyant, idéal pour familles et investisseurs exigeants. Nouve…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,06M
À la frontière de Bat Yam et Tel Aviv, à quelques minutes à pied de la plage et de la ligne de tramway, le projet HaGiborim propose deux tours résidentielles modernes alliant architecture de prestige, confort et durabilité. Architecture et conception Conçu par Bar Orian Architects et les ar…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, projet de qualité
Raanana, Israël
depuis
$1,50M
Mardochée Khayat vous propose de découvrir Lev Raanana , un projet résidentiel inédit situé en plein centre-ville. Projet haut de gamme – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Vivez dans l’un des quartiers les plus recherchés de Raanana, un emplacement premium, calme et verdoyant, à deux pas : Des m…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Bat yam cote mer
Quartier résidentiel Bat yam cote mer
Quartier résidentiel Bat yam cote mer
Quartier résidentiel Bat yam cote mer
Quartier résidentiel Bat yam cote mer
Quartier résidentiel Bat yam cote mer
Bat Yam, Israël
depuis
$616,065
Tres beau projet boutique sur bat Yam situe a 10 minutes de Tel Aviv a 1200 mètres a pied de la mer , et a proximité du Tramway et de la station de train . Grand choix d appartement du 2 pièces au Loft Penthouse . Prix tres intéressant Échéancier flexible livraison 2027
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,38M
Tout nouveau et dernier programme neuf de la Marina d'Ashdod Les pieds dans l'eau Construction de très haut standing avec les meilleurs matériaux En face des bateaux et de la mer, a proximité immédiate des cafés , restaurants et commerces Résidence : Hall d'entrée 5 étoiles Entrée arborée Pa…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$1,30M
Nouveau projet immobilier dans le quartier de Mekor Haim, immeuble boutique de 9 étage avec de belles prestations intérieure et extérieure . parking pour chaque appartement . Emplacement ideal , a proximité du Parc Hamesila ,du futur tramwayet a quelque pas du quartier de Baka et de la Mo…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Bat Yam, Israël
depuis
$1,26M
Bienvenue à Island – Vivre entre ciel, mer et élégance Fermez les yeux, et imaginez un lieu où la mer devient votre horizon. À Island, vous vivez à quelques pas de la plage, dans un appartement spacieux et lumineux, conçu pour votre confort et votre bien-être. Commencez la journée avec un c…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Ramat Gan, Israël
depuis
$809,160
Ramat Gan – Le cœur résidentiel du Grand Tel-Aviv À seulement quelques minutes de Tel-Aviv, la ville de Ramat Gan incarne l’équilibre parfait entre modernité, nature et qualité de vie. C’est une destination privilégiée pour les familles comme pour les investisseurs, offrant un environnement…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$1,33M
Nouvelle Résidence de Luxe dans le fameux quartier de Mekor Haim en plein expansion , Avital 3 est un Immeuble boutique Luxueux de 6 étages conçu par le cabinet leader Yoma Architect and Designer avec un design ultra contemporain intégrant des matériaux et une technique de construction …
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$1,05M
Nouveau projet immobilier dans le quartier de Mekor Haim, immeuble boutique de 9 étage avec de belles prestations intérieure et extérieure . parking pour chaque appartement . Emplacement ideal , a proximité du Parc Hamesila ,du futur tramwayet a quelque pas du quartier de Baka et de la Mo…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,31M
LANCEMENT EN PRESALE – Permis de construire obtenu HaRav Kook – Tel-Aviv Projet boutique haut de gamme situé à 1 minute à pied de la mer, au cœur du très recherché Kerem HaTeimanim. Permis accordé, démolition imminente, livraison estimée dans 3,5 ans. Immeuble neuf de 6,5 étages (RDC, 5 é…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Ashdod, Israël
depuis
$2,30M
La pépite !!! Nouveau programme en pré-vente a la Marina a Ashdod, le plus proche de la plage ! Appartements 5 pièces, lofts, rez de jardin avec piscine, penthouse avec piscine. Avantages : ensoleillé, le plus proche des bateaux, de la promenade et de la plage... Prestations de haut standin…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$2,30M
Tout nouveau et dernier programme neuf de la Marina d'Ashdod Les pieds dans l'eau Construction de très haut standing avec les meilleurs matériaux En face des bateaux et de la mer, a proximité immédiate des cafés , restaurants et commerces Résidence : Hall d'entrée 5 étoiles Entrée arborée Pa…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$2,51M
À la frontière de Bat Yam et Tel Aviv, à quelques minutes à pied de la plage et de la ligne de tramway, le projet HaGiborim propose deux tours résidentielles modernes alliant architecture de prestige, confort et durabilité. Architecture et conception Conçu par Bar Orian Architects et les ar…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonne affaire, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonne affaire, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonne affaire, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, neuf, permis de construire, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$989,995
Projet Neuf à Netanya .Savyon Une nouvelle adresse d’exception, entre ville et nature À deux pas de la mer et des centres commerciaux, découvrez Savyon , une résidence d’exception réalisée par l’un des plus grands constructeurs d’Israël. Situation idéale : à côté du PIANO et d’Ir Yamim, …
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Jérusalem, Israël
depuis
$888,850
Tres beau projet sur Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya , Une résidence de 3 immeubles ,dont 2 immeubles de 9 étages et 1 de 16 étages . Grand choix d appartement avec des grands balcon du 2 au 5 pièces avec rez de jardin et penthouse . Parking pour chaque appartement , caves réservées p…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Ramat Gan, Israël
depuis
$1,06M
Ramat Gan – Le cœur résidentiel du Grand Tel-Aviv À seulement quelques minutes de Tel-Aviv, la ville de Ramat Gan incarne l’équilibre parfait entre modernité, nature et qualité de vie. C’est une destination privilégiée pour les familles comme pour les investisseurs, offrant un environnement…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,91M
LANCEMENT EN PRESALE – Permis de construire obtenu HaRav Kook – Tel-Aviv Projet boutique haut de gamme situé à 1 minute à pied de la mer, au cœur du très recherché Kerem HaTeimanim. Permis accordé, démolition imminente, livraison estimée dans 3,5 ans. Immeuble neuf de 6,5 étages (RDC, 5 é…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,91M
Emplacement Privilégié, a proximite du royal beach Hotelt ret a seulement quelque pas de la mer . Projet Boutique de 6 Etages avec des prestations de haute gammes et luxueuses . Une construction ecologique . vue sur la mer meme depuis le premier etage . 1 place de parking pour chaque appa…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Projet residentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Quartier résidentiel Projet residentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Quartier résidentiel Projet residentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Quartier résidentiel Projet residentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Quartier résidentiel Projet residentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,62M
À seulement 200 mètres de la mer Un projet résidentiel unique au design contemporain haut de gamme. À quelques minutes à pied de la plage, du souk HaCarmel, de Nahalat Binyamin, du boulevard Rothschild et du quartier emblématique de Neve Tzedek, Points forts du projet Seulement 58 unités …
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Projet de qualité
Quartier résidentiel Projet de qualité
Quartier résidentiel Projet de qualité
Quartier résidentiel Projet de qualité
Quartier résidentiel Projet de qualité
Quartier résidentiel Projet de qualité
Quartier résidentiel Projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$873,525
e projet Adéret Jérusalem Situé au cœur du nouveau quartier de Givat HaMatos, le projet Adéret Jérusalem représente une opportunité rare de vivre dans un cadre moderne et familial à Jérusalem. C’est le premier projet construit dans la zone, symbole du renouveau et de la vision de ce nouveau…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Avec terrasse, au centre, balcon sur la mer, bon emplacement, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, agreable, dans un immeuble neuf, neuf, mini penthouse, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, au centre, balcon sur la mer, bon emplacement, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, agreable, dans un immeuble neuf, neuf, mini penthouse, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, au centre, balcon sur la mer, bon emplacement, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, agreable, dans un immeuble neuf, neuf, mini penthouse, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, au centre, balcon sur la mer, bon emplacement, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, agreable, dans un immeuble neuf, neuf, mini penthouse, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, au centre, balcon sur la mer, bon emplacement, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, agreable, dans un immeuble neuf, neuf, mini penthouse, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, au centre, balcon sur la mer, bon emplacement, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, agreable, dans un immeuble neuf, neuf, mini penthouse, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, au centre, balcon sur la mer, bon emplacement, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, agreable, dans un immeuble neuf, neuf, mini penthouse, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$1,46M
Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Ussishkine Up Town est un immeuble boutique Stratégiquement situé à  moins de 3 minutes à pied du célèbre kikar e…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Jérusalem, Israël
depuis
$980,800
Projet neuf Kiryat Hayovel Jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2 Nouveau projet a Kiryat Hayovel, compose de 2 immeubles de 20 étages et 2 de 9 étages livrable Déc 2026 Les espaces publics existant seront développés et réaménagés en espaces verts avec de nouveaux et larges trottoirs, Un nouveau …
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,21M
Projet neuf de 4 immeubles de 10 et 12 étages avec des appartements du 3 au 6 pièces. Situe dans le quartier de Katamonim, proche de Katamon Hayeshana, 5 minutes à pied de la rue Rachel Imenou, proches des cafés et restaurants de la rue Emek Refaim, à 5mn à pied centre-ville, et d'établissem…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, bel appartement, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, bel appartement, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, bel appartement, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, bel appartement, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, bel appartement, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, bel appartement, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$894,980
Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Le projet est situé dans le quartier appeler en face de kiriat Hasharon Proche des nouveaux accès a l’autoroute 2 (Tel Aviv/Haifa) Le Projet Nevo Hasharon est situé à proximité du country Elystour ,syna…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,07M
Projet neuf a Holyland Jerusalem, situe dans un immeuble de 30 étages, proche de Bayit Vegan et de Ramat Sharet et a 5 minutes du Canyon Malha et de l'axe routier qui mène a tout Jérusalem Lobby luxueux avec 4 ascenseurs, gardien et salle de sport,. Parking et cave pour chaque appartement E…
Agence
Immobilier.co.il
