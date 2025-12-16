  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,30M
;
4
ID: 33080
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 15/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À vendre – Nord Ancien de Tel-Aviv | À deux pas de la Place Rabin Adresse ultra-recherchée au cœur du Nord ancien, à proximité immédiate de Dizengoff, des commerces, écoles renommées et commodités. Cadre résidentiel élégant et verdoyant, idéal pour familles et investisseurs exigeants. Nouvelle construction avec permis obtenu, travaux en cours, livraison prévue dans environ 2 ans. Architecture moderne, prestations haut de gamme, terrasses spacieuses, MAMAD et parkings privatifs. Appartements 4 pièces et penthouses d’exception disponibles. Surfaces généreuses avec grandes terrasses ouvertes sur le séjour. Accès immédiat au tramway central reliant toute la ville et la mer. Emplacement à forte valeur patrimoniale et excellent potentiel de plus-value.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé

Nouveau projet – Rue Daniel - BAT YAM Au centre de Bat Yam, au cœur d’un quartier verdoyant et en plein développement La construction est en cours, L'immeuble comprendra une variété d’appartements de 2 à 4 pièces, avec des finitions de haut niveau et un design raffiné. Le projet met l’…
