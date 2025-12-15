  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans

Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,91M
;
5
Laisser une demande
ID: 33072
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 15/12/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

LANCEMENT EN PRESALE – Permis de construire obtenu HaRav Kook – Tel-Aviv Projet boutique haut de gamme situé à 1 minute à pied de la mer, au cœur du très recherché Kerem HaTeimanim. Permis accordé, démolition imminente, livraison estimée dans 3,5 ans. Immeuble neuf de 6,5 étages (RDC, 5 étages, penthouse), construction verte et matériaux premium (hauts standards de materiaux). Chaque appartement dispose d’un MAMAD/MAMAK et d’un parking privatif non robotisé. Vue mer dès le premier étage, rare dans ce secteur. Architecture boutique, nombre de logements limité, intimité et exclusivité. Large choix de typologies : rez-de-jardin, 4 pièces, penthouses avec piscine. Personnalisation complète des plans et finitions pour un appartement sur mesure.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, haut standing, permis de construire, projet de qualité
Bet Shemesh, Israël
depuis
$808,241
Quartier résidentiel En plein coeur de jerusalem ramat dénia limitrophe bait vagan
Jérusalem, Israël
depuis
$720,275
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,13M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Ramat Gan, Israël
depuis
$1,06M
Quartier résidentiel Bonne occasion
Ascalon, Israël
depuis
$570,090
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,91M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Afficher tout Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$888,850
BAT YAM À propos du projet Situé au cœur de Bat Yam, dans un environnement résidentiel calme et rénové, Cette résidence propose une expérience de vie moderne, confortable et raffinée. Conçu pour répondre aux attentes des jeunes familles comme des investisseurs, le projet se distingue par so…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Afficher tout Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Herzliya, Israël
depuis
$2,02M
Nouveau Projet sur Herzilya dans le nouveau quartier en vogue Galil Yam . Immeuble Boutique de Neuf étage avec une architecture moderne mélangée au style Bauhaus de TLV . Prestations intérieurs et extérieures de haut niveau . Tout les appartements seront équipés et meublés . Grand choix d a…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Afficher tout Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Herzliya, Israël
depuis
$5,82M
Nouveau Projet sur Herzilya dans le nouveau quartier en vogue Galil Yam . Immeuble Boutique de Neuf étage avec une architecture moderne mélangée au style Bauhaus de TLV . Prestations intérieurs et extérieures de haut niveau . Tout les appartements seront équipés et meublés . Grand choix d a…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller