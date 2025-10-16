  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Projet residentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv

Quartier résidentiel Projet residentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,57M
;
4
ID: 32658
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 16/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À seulement 200 mètres de la mer Un projet résidentiel unique au design contemporain haut de gamme. À quelques minutes à pied de la plage, du souk HaCarmel, de Nahalat Binyamin, du boulevard Rothschild et du quartier emblématique de Neve Tzedek, Points forts du projet Seulement 58 unités – intimité et exclusivité Permis de construire obtenu Livraison prévue dans 60 mois Garantie bancaire – Banque Discount Construction dirigée par Yaron Tivat, expert reconnu du secteur Patio intérieur paysager de 200 m² conçu par un architecte paysagiste de renom Façade en béton brut et finitions haut de gamme Hall d’entrée design avec 4 ascenseurs panoramiques donnant sur le patio Exemples d’appartements disponibles 75 m² + 15 m² de terrasse, vue mer à partir de 7 500 000 ₪ 69,5 m² + 12,5 m² de terrasse à partir de 6 900 000 ₪ 54 m² + 7 m² de terrasse, vue mer à partir de 5 300 000 ₪ 99 m² + 14 m² de terrasse, vue mer à partir de 10 600 000 ₪ 96 m² + 44 m² de terrasse à partir de 13 000 000 ₪ Nombreux autres appartements jusqu’à 123m² + 40m² de terrasse

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

