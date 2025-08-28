  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  Quartier résidentiel Bat yam cote mer

Quartier résidentiel Bat yam cote mer

Bat Yam, Israël
depuis
$606,000
5
ID: 27515
Dernière actualisation: 28/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

Tres beau projet boutique sur bat Yam situe a 1200 ma pied de la mer , a proximité du Tramway et de la station de train . Grand choix d appartement du 2 pièces au Loft Penthouse . Prix tres intéressant Échéancier flexible livraison 2027

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël

