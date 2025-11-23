  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel A vendre projet - residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv

Quartier résidentiel A vendre projet - residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,70M
;
6
ID: 32896
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/11/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Nouveau projet résidentiel immeuble boutique de 7 étages, haut de gamme situé dans l’un des secteurs les plus recherchés de Tel-Aviv, À distance de marche se trouvent le port de Tel-Aviv, la marina, les plages, le parc Yarkon, Gan Ha’Atsmaout, la place Dizengoff ainsi qu’un large choix de cafés, restaurants, boutiques et espaces piétons. Livraison prévue : Février 2027 Typologies disponibles Appartements de 2, 3 et 4 pièces à partir de 5.680.000NIS Appartements-jardin avec espace paysager privatif Penthouses avec vastes terrasses panoramiques Terrasses spacieuses offrant lumière naturelle Prestations et équipements Hall d’entrée prestigieux et espaces communs raffinés Parking robotisé souterrain privé Aménagement paysager harmonieux du quartier résidentiel Technologies modernes et matériaux haut de gamme Les points forts Emplacement premium : à 5 minutes à pied du parc Yarkon, de la plage et du port de Tel-Aviv Résidence à taille humaine — nombre limité d’appartements Forte demande immobilière dans le quartier et excellent potentiel d’investissement Prestations haut de gamme pensées pour une qualité de vie optimale

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Loisirs

Complexes similaires
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Ashdod, Israël
depuis
$1,65M
Quartier résidentiel En plein coeur de bait vagan - ramat sharet
Jérusalem, Israël
depuis
$1,03M
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$899,700
Quartier résidentiel Bat yam cote mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,38M
Quartier résidentiel Projet d'exception rue shenkin - appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,61M
Autres complexes
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$1,46M
PROJET DE RÉSIDENCE ARNONA - Occupation : 30 avril 2029. Projet résidentiel dans le quartier d'Arnona, Deux immeubles de 22 étages Proche de la rue Ein Guedi et a proximité de la rue Hevron desservie par le tramway.. Grand choix d appartements spacieux de 3 et 5 pièces, ces immeubles c…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,03M
À la frontière de Bat Yam et Tel Aviv, à quelques minutes à pied de la plage et de la ligne de tramway, le projet HaGiborim propose deux tours résidentielles modernes alliant architecture de prestige, confort et durabilité. Architecture et conception Conçu par Bar Orian Architects et les ar…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet immobilier
Quartier résidentiel Projet immobilier
Quartier résidentiel Projet immobilier
Quartier résidentiel Projet immobilier
Quartier résidentiel Projet immobilier
Quartier résidentiel Projet immobilier
Ascalon, Israël
depuis
$584,805
Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'Ashkelon. Quatre immeubles de 9 étages et 102 appartements de 3, 4 et 5 pièces, des rez-de-jardin, des penthouses et des mini-penthouses. Tous les appartements sont soig…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
