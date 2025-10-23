  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam

Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam

Bat Yam, Israël
depuis
$869,710
;
13
Laisser une demande
ID: 32705
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 22/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

BAT YAM À propos du projet Situé au cœur de Bat Yam, dans un environnement résidentiel calme et rénové, Cette résidence propose une expérience de vie moderne, confortable et raffinée. Conçu pour répondre aux attentes des jeunes familles comme des investisseurs, le projet se distingue par son architecture contemporaine, alliant design élégant et fonctionnalité. L’immeuble comprend 9 étages et 38 appartements de 2 à 4 pièces, ainsi que de spacieux penthouses offrant une vue dégagée et une finition haut de gamme. Chaque logement bénéficie d’un balcon privé, d’un espace de stationnement et d’un aménagement intérieur soigné, pensé dans les moindres détails. Un cadre de vie idéal Daniel Art Bat Yam allie harmonieusement vie urbaine et qualité de vie. Le projet bénéficie d’un emplacement central, à proximité immédiate de la mer, des principaux axes de transport, des centres commerciaux, des écoles et des espaces de loisirs. Les résidents profitent ainsi d’un quotidien pratique, agréable et inspirant, au sein d’un quartier en plein développement.

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet immobilier
Ascalon, Israël
depuis
$707,764
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Bat Yam, Israël
depuis
$554,815
Quartier résidentiel Bat yam cote mer
Bat Yam, Israël
depuis
$602,799
Quartier résidentiel Occasion à saisir ! projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai - bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$1,20M
Quartier résidentiel Projet luxueux au coeur de bat yam sur le boulevard ha'atzmaut
Bat Yam, Israël
depuis
$4,35M
Vous regardez
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$869,710
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,32M
Nouveau Projet Ramat Sharet Jerusalem limite Bet veigan Composé de 2 immeubles de 19 et au dessous immeuble de 7 étages, comprenant de nombreux commerces au rez de chaussée, une immense terrasse-jardin, 3 ascenseurs chacun (dont 2 de chabat), bet haknesset, salle de sport… Livrable Mai 2029…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bat yam cote mer
Quartier résidentiel Bat yam cote mer
Quartier résidentiel Bat yam cote mer
Quartier résidentiel Bat yam cote mer
Quartier résidentiel Bat yam cote mer
Afficher tout Quartier résidentiel Bat yam cote mer
Quartier résidentiel Bat yam cote mer
Bat Yam, Israël
depuis
$753,649
Tres beau projet boutique sur bat Yam situe a 10 minutes de Tel Aviv a 1200 mètres a pied de la mer , et a proximité du Tramway et de la station de train . Grand choix d appartement du 2 pièces au Loft Penthouse . Prix tres intéressant Échéancier flexible livraison 2027
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel En plein coeur de jerusalem ramat dénia limitrophe bait vagan
Quartier résidentiel En plein coeur de jerusalem ramat dénia limitrophe bait vagan
Quartier résidentiel En plein coeur de jerusalem ramat dénia limitrophe bait vagan
Quartier résidentiel En plein coeur de jerusalem ramat dénia limitrophe bait vagan
Quartier résidentiel En plein coeur de jerusalem ramat dénia limitrophe bait vagan
Afficher tout Quartier résidentiel En plein coeur de jerusalem ramat dénia limitrophe bait vagan
Quartier résidentiel En plein coeur de jerusalem ramat dénia limitrophe bait vagan
Jérusalem, Israël
depuis
$896,701
Tres beau projet sur Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya , Une résidence de 2 immeubles ,Un immeubles de 8 étages et une tour de de 18 étages . Grand choix d appartement avec des grands balcon du 2 au 5 pièces avec rez de jardin et penthouse . Parking pour chaque appartement , caves en opti…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller