Quartier résidentiel A vendre projet - residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv

Nouveau projet résidentiel immeuble boutique de 7 étages, haut de gamme situé dans l’un des secteurs les plus recherchés de Tel-Aviv,
À distance de marche se trouvent le port de Tel-Aviv, la marina, les plages, le parc Yarkon, Gan Ha’Atsmaout, la place Dizengoff ainsi qu’un large choix de cafés, restaurants, boutiques et espaces piétons.
Livraison prévue : Février 2027
Typologies disponibles
Appartements de 2, 3 et 4 pièces à partir de 5.680.000NIS
Appartements-jardin avec espace paysager privatif
Penthouses avec vastes terrasses panoramiques
Terrasses spacieuses offrant lumière naturelle
Prestations et équipements
Hall d’entrée prestigieux et espaces communs raffinés
Parking robotisé souterrain privé
Aménagement paysager harmonieux du quartier résidentiel
Technologies modernes et matériaux haut de gamme
Les points forts
Emplacement premium : à 5 minutes à pied du parc Yarkon, de la plage et du port de Tel-Aviv
Résidence à taille humaine — nombre limité d’appartements
Forte demande immobilière dans le quartier et excellent potentiel d’investissement
Prestations haut de gamme pensées pour une qualité de vie optimale
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Loisirs
