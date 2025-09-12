  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité

Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité

Bat Yam, Israël
depuis
$810,000
;
6
Laisser une demande
ID: 27971
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

Nouveau projet – Rue Daniel - BAT YAM Au centre de Bat Yam, au cœur d’un quartier verdoyant et en plein développement La construction est en cours, L'immeuble comprendra une variété d’appartements de 2 à 4 pièces, avec des finitions de haut niveau et un design raffiné. Le projet met l’accent sur la qualité de construction, un hall d’entrée luxueux, des espaces verts aménagés et une proximité immédiate avec des parcs, la plage, les écoles, les institutions publiques et les transports en commun. livraison prévue septembre 2027. Conditions avantageuses : 20 % à la signature – solde à la remise des clés ou selon l’avancement des travaux. Le bâtiment : • Immeuble moderne en pierre haut de gamme • Hall d’entrée élégant et 2 ascenseurs • Aménagement paysager soigné • Parking souterrain Les appartements : • Terrasses ensoleillées • Finitions de qualité • Préparation pour climatisation centrale • Cuisine moderne avec plan de travail en quartz

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$1,09M
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,63M
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$660,000
Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Herzliya, Israël
depuis
$1,98M
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Ashdod, Israël
depuis
$930,000
Vous regardez
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Bat Yam, Israël
depuis
$810,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Ashdod, Israël
depuis
$1,02M
Nous sommes ravis de vous présenter votre futur appartement, situé dans le tout nouveau quartier Shimon Peres à Ashdod. Offres & conditions de paiement exceptionnelles : Appartements 4 pièces    Surface : 122 m² habitables + 14 m² de terrasse   Prix à partir de 3 140 000 ₪ (≈ 785 000 €) App…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf d'exception à or akiva ! maison mitoyenne, duplex avec jardin ou penthouse, à vous de choisir !
Quartier résidentiel Projet neuf d'exception à or akiva ! maison mitoyenne, duplex avec jardin ou penthouse, à vous de choisir !
Quartier résidentiel Projet neuf d'exception à or akiva ! maison mitoyenne, duplex avec jardin ou penthouse, à vous de choisir !
Quartier résidentiel Projet neuf d'exception à or akiva ! maison mitoyenne, duplex avec jardin ou penthouse, à vous de choisir !
Quartier résidentiel Projet neuf d'exception à or akiva ! maison mitoyenne, duplex avec jardin ou penthouse, à vous de choisir !
Afficher tout Quartier résidentiel Projet neuf d'exception à or akiva ! maison mitoyenne, duplex avec jardin ou penthouse, à vous de choisir !
Quartier résidentiel Projet neuf d'exception à or akiva ! maison mitoyenne, duplex avec jardin ou penthouse, à vous de choisir !
Or Aqiva, Israël
depuis
$1,20M
BZH Le Département francophone de RE/MAX Hadera et environs vous présente un projet immobilier de prestige à Or Akiva, dans le très recherché quartier résidentiel « Or Yam ». Située à côté de Césarée, à seulement quelques minutes de Hadera, la ville d’Or Akiva bénéficie d’un emplacement st…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf
Netanya, Israël
depuis
$885,000
Découvrez notre nouveau projet en prévente, commercialisé par Mardochee Khayat, votre spécialiste des projets neufs. Situé dans le prestigieux quartier de Netanya, Ramat Poleg, notre résidence offre un emplacement idéal à proximité du canyon Ir Yamim, de la magnifique plage de Poleg, des éco…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller