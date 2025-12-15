  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans

Quartier résidentiel Projet neuf d'exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,86M
;
5
ID: 33074
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 15/12/2025

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

LANCEMENT EN PRESALE – Permis de construire obtenu HaRav Kook – Tel-Aviv Projet boutique haut de gamme situé à 1 minute à pied de la mer, au cœur du très recherché Kerem HaTeimanim. Permis accordé, démolition imminente, livraison estimée dans 3,5 ans. Immeuble neuf de 6,5 étages (RDC, 5 étages, penthouse), construction verte et matériaux premium (hauts standards de materiaux). Chaque appartement dispose d’un MAMAD/MAMAK et d’un parking privatif non robotisé. Vue mer dès le premier étage, rare dans ce secteur. Architecture boutique, nombre de logements limité, intimité et exclusivité. Large choix de typologies : rez-de-jardin, 4 pièces, penthouses avec piscine. Personnalisation complète des plans et finitions pour un appartement sur mesure.

Tel-Aviv, Israël
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, bonne affaire, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, projet de qualité
Conseil régional de Tamar, Israël
depuis
$864,330
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Bat Yam, Israël
depuis
$1,26M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Bat Yam, Israël
depuis
$567,025
Quartier résidentiel Nat-600 immeuble boutique - 1 er ligne de mer
Netanya, Israël
depuis
$1,87M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Ramat Gan, Israël
depuis
$1,06M
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,86M
Bat Yam, Israël
depuis
$796,900
BAT YAM – Carré d’Or Résidence intimiste de standing PRÉVENTE – Construction en cours Livraison prévue : Juin 2026 Plage à seulement 150 m Tram à 200 m (12 min de Tel-Aviv) Quartier central, proche de toutes commodités Avantages du projet Conditions de paiement avantageuses : 20 % à la s…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bon emplacement, projet de qualité
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bon emplacement, projet de qualité
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bon emplacement, projet de qualité
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bon emplacement, projet de qualité
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bon emplacement, projet de qualité
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bon emplacement, projet de qualité
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bon emplacement, projet de qualité
Hadera, Israël
depuis
$500,515
Smilanski Hadera — Résidence urbaine d’exception au cœur de la ville Livraison : août 2027 Emplacement premium, en plein centre-ville de Hadera : à deux pas du Palais de Justice et de la Mairie, près de la future Kirya Hamemshala et à moins de 10 min à pied de la gare (connexion directe Tel…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Nord de la ville - netanya - proche nizza
Quartier résidentiel Nord de la ville - netanya - proche nizza
Quartier résidentiel Nord de la ville - netanya - proche nizza
Quartier résidentiel Nord de la ville - netanya - proche nizza
Quartier résidentiel Nord de la ville - netanya - proche nizza
Quartier résidentiel Nord de la ville - netanya - proche nizza
Netanya, Israël
depuis
$1,52M
PROJET NEUF -IMMEUBLE BOUTIQUE - SEULEMENT 8 APPARTEMENTS REZ DE JARDIN - 130 M2 + 170 M2 JARDIN SANS VIS A VIS PENTHOUSE - 150 M2 + 2 TERRASSE -130M2 4 PIECES - 115 M2 +20 M2 TERRASSE 5 PIECES- 130M2 + 14 M2 TERRASSE GARANTIE BANCAIRE
Agence
Immobilier.co.il
