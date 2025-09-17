  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, endroit calme, luxueux, neuf, proche de la mer

$675,000
15
ID: 28024
Dernière actualisation: 17/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

BAT YAM – Carré d’Or Résidence intimiste de standing PRÉVENTE – Construction en cours Livraison prévue : Juin 2026 Plage à seulement 150 m Tram à 200 m (12 min de Tel-Aviv) Quartier central, proche de toutes commodités Avantages du projet Conditions de paiement avantageuses : 20 % à la signature – 80 % à la remise des clés Cahier des charges haut de gamme ♦Garanties bancaires optimales

Bat Yam, Israël
