  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, proche de la mer, projet de qualité

Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, proche de la mer, projet de qualité

Bat Yam, Israël
depuis
$1,31M
;
6
ID: 28027
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 18/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

PROJET IMMOBILIER TAMA 38 – BAT YAM Vivez à deux pas de la mer, dans l’une des rues les plus prisées de Bat Yam – Rue Ha'Atsmaout. Projet déjà bien avancé, livraison prévue: courant 2026 Situé dans une rue élégante et calme à deux pas de la mer, avec vue dégagée sur un parc verdoyant qui descend jusqu’à la plage. Il reste à vendre : Quelques appartements 3 pièces avec terrasse à l’arrière à partir de 2.290.000NIS 1 mini-penthouse 5 pièces spacieux 118m² 4.380.000NIS Appartements équipés de mamads Conditions de paiement exceptionnelles : Une opportunité rare pour vivre ou investir dans un cadre idyllique à Bat Yam, à proximité de la mer, des parcs et de toutes les commodités dont la station de tramway.

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Éducation
Soins de santé

