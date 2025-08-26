  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel A proximité de la mer neve tsedek

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,91M
26/08/2025
$2,91M
14/07/2025
$2,72M
4
ID: 26952
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

tres beau projet sur Tel Aviv a proximité de la mer et du fameux quartier Neve Tsedek . penthouse de 4 pièces , 3 chbre a coucher avec 2 sale de bain . une belle terrasse de 56 m2 .situe au 7 -ème étage. avec 1 place de parking . livraison 8 mois .

Localisation sur la carte

