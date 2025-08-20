  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .

Tel-Aviv, Israël
$2,67M
6
ID: 27186
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 30/07/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Emplacement Privilégié, a proximite du royal beach Hotelt ret a seulement quelque pas de la mer . Projet Boutique de 6 Etages avec des prestations de haute gammes et luxueuses . Une construction ecologique . vue sur la mer meme depuis le premier etage . 1 place de parking pour chaque appartement . les surfaces des appartements sont spacieuses et bien agence.

Localisation sur la carte

