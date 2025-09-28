  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Projet d'exception rue shenkin - appartements 2 a 5 pieces haut de gamme

Quartier résidentiel Projet d'exception rue shenkin - appartements 2 a 5 pieces haut de gamme

Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,61M
;
2
Laisser une demande
ID: 28127
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 28/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Projet rare et prestigieux dans un immeuble indépendant de seulement 23 appartements exclusifs. Emplacement premium au cœur de la mythique rue Shenkin, à deux pas du marché Carmel, du boulevard Rothschild et des plages. Appartements de 2 à 5 pièces, lumineux et spacieux, avec grandes terrasses et stationnement privé pour certains. Architecture signée Yaniv Prado, alliant design contemporain et authenticité de l’âme tel-avivienne. Construction en cours

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Netanya, Israël
depuis
$1,16M
Quartier résidentiel Projet d'exception rue shenkin - appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,37M
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$646,800
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$1,20M
Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiriat hayovel jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$990,000
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet d'exception rue shenkin - appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,61M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonne affaire, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonne affaire, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonne affaire, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, neuf, permis de construire, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$915,000
Projet Neuf à Netanya .Savyon Une nouvelle adresse d’exception, entre ville et nature À deux pas de la mer et des centres commerciaux, découvrez Savyon , une résidence d’exception réalisée par l’un des plus grands constructeurs d’Israël. Situation idéale : à côté du PIANO et d’Ir Yamim, …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet immobilier
Quartier résidentiel Projet immobilier
Quartier résidentiel Projet immobilier
Quartier résidentiel Projet immobilier
Quartier résidentiel Projet immobilier
Quartier résidentiel Projet immobilier
Ascalon, Israël
depuis
$708,000
Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'Ashkelon. Quatre immeubles de 9 étages et 102 appartements de 3, 4 et 5 pièces, des rez-de-jardin, des penthouses et des mini-penthouses. Tous les appartements sont soig…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Ashdod, Israël
depuis
$1,28M
Le seul nouveau programme qui n'est pas une tour ! Une architecture d'avant garde pour cette résidence face a la mer a Ashdod : -8 étages seulement -2 ascenseurs dont un de shabat -Hall d'entrée luxueux avec concierge -Dans le quartier résidentiel de Dalet , surplombant les villas et face …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller