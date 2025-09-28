  1. Realting.com
Quartier résidentiel Projet d'exception rue shenkin - appartements 2 a 5 pieces haut de gamme

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,37M
;
2
  Pays
    Israël
  État
    District de Tel-Aviv
  Région
    Tel Aviv Subdistrict
  Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Projet rare et prestigieux dans un immeuble indépendant de seulement 23 appartements exclusifs. Emplacement premium au cœur de la mythique rue Shenkin, à deux pas du marché Carmel, du boulevard Rothschild et des plages. Appartements de 2 à 5 pièces, lumineux et spacieux, avec grandes terrasses et stationnement privé pour certains. Architecture signée Yaniv Prado, alliant design contemporain et authenticité de l’âme tel-avivienne. Construction en cours

Tel-Aviv, Israël
