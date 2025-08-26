  1. Realting.com
  Quartier résidentiel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam

Quartier résidentiel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam

Bat Yam, Israël
depuis
$711,000
26/08/2025
$711,000
14/07/2025
$665,733
;
4
ID: 26920
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

Très beau projet neuf au coeur de Bat yam, à environ 15 minutes a pied de la mer et proche de la ligne de tramway qui mène à Tel Aviv. Prestations de haut standing Du 2 pièces au penthouse à partir de 1 900 000sh TOUS LES APPARTEMENTS SONT VENDUS AVEC UN PARKING

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël

