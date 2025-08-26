  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Herzliya
  4. Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux

Herzliya, Israël

Herzliya, Israël
depuis
$2,46M
26/08/2025
$2,46M
14/07/2025
$2,30M
;
10
ID: 26945
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Herzliya

À propos du complexe

Nouveau Projet sur Herzilya dans le nouveau quartier en vogue Galil Yam . Immeuble Boutique de Neuf étage avec une architecture moderne mélangée au style Bauhaus de TLV . Prestations intérieurs et extérieures de haut niveau . Tout les appartements seront équipés et meublés . Grand choix d appartement du rez de jardin au penthouse . Parking et cave fournis .

Localisation sur la carte

Herzliya, Israël

