Complexe résidentiel Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia

Les emplacements peuvent être premium, recherchés, stratégiques ou exceptionnels. Dans le point le plus recherché de l'île, à seulement 2 minutes de la célèbre plage de l'île - Uluwatu, une propriété d'hôtel avec vue sur l'océan et un nombre limité d'unités est en construction. La tâche des architectes était de créer quelque chose de nouveau qui n'est pas encore offert à Bali. L'équipe a profité des solutions constructivistes et les a intégrées dans la nature tropicale du sud de Bali. En outre, seulement 40% du territoire est construit; tous les grands arbres sur le site restent intacts.

Le complexe d'appartements est situé sur une superficie de 57 acres. Il comprend 44 appartements spacieux. Chaque unité offre une vue directe sur l'océan de deux côtés opposés du complexe. L'architecture est intégrée dans la nature, toute la verdure occupe 60% du complexe.

Conditions de location: 35 ans inclus dans le contrat, plus 20 ans de renouvellement fixe.

Caractéristiques des appartements

L'espace salon est rempli de tons doux de terre cuite, de meubles en teck massif et d'éléments modernes. Le salon se concentre sur les matériaux naturels travertin et bois.

Les appareils intégrés et les équipements modernes de la cuisine permettent de garder l'espace spacieux sans se sentir surpeuplé. Les mécanismes de fermeture silencieux et le mouvement lisse des armoires mettent l'accent sur la vie confortable.

La salle de bains est divisée en deux parties: la douche et les toilettes sont dans une zone séparée, et l'évier et la baignoire sont intégrés dans l'espace de la chambre principale. Une baignoire est associée à la détente, de sorte que la vue sur l'océan et son emplacement dans la chambre sont des éléments clés de notre concept, où nous offrons aux clients une expérience unique.

Plafond jusqu'à 5,2 mètres

Jardin botanique

Piscine 300 m2

Infrastructure et service d'un hôtel 5*

Installations et équipement dans la maisonAvantages

Le développeur fournit également aux clients un service impeccable et offrira aux propriétaires un revenu élevé. Le promoteur prend en charge la gestion de projet, fournissant des services clés en main complets, y compris des services hôteliers et la création de l'infrastructure nécessaire.

Développement

Analyse du marché

Développement de projets

Approbation des documents

Bâtiment

Contrôle qualité

Meubles

Mise en service

Gestion intégrale

Commercialisation

Service à la clientèle de l'hôtel

Entretien

Sécurité 24/7

Nettoyage

Rapports mensuels pour les investisseurs

Appui au versement des revenus

Emplacement et infrastructure à proximité

La région d'Uluwatu est une zone pittoresque au sud-ouest de Bali, qui se développe rapidement autour de la plage du même nom et de la région environnante. Des restaurants modernes, des boutiques, des spas, des centres de remise en forme et d'autres services axés sur l'expatrié apparaissent ici à un rythme rapide. C'est l'un des endroits où la croissance est la plus rapide à Bali.