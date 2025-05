Complexe résidentiel Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia

Le complexe hôtelier de la marque mondialement connue de Bali est disponible. Le complexe est situé sur le territoire du populaire club de plage Finns. Également sur le territoire sera situé:

Piscine pour adultes seulement

Centre d'eau pour enfants Splash

Piscine de 866 m2

Piscine de 25 mètres

Centre de remise en forme

Technologie

Atelier Pilates Réformateur

Bague de boxe

Centre de yoga

Studio de danse

TRX studio

Centre de bien-être

Centre de récupération

Studio de physiothérapie

Sauna

Espace de méditation

4 courts de paddle

SPA centre Corps Temple

Achèvement - 2ème trimestre de 2026.

Plan de paiement

Réserve remboursable 2000 USD - 2 semaines

35 % premier paiement

puis versements pour 18 mois

Possibilités supplémentaires

Le complexe garantit les services suivants:

Stationnement

Réception 24h/24

Livraison de bagages

Accès à Internet

Services de blanchisserie et de voiturier

Service 24h/24 dans la suite

Soins médicaux

Vidéosurveillance dans les lieux publics, sécurité

Services de conciergerie

Avantages

L'hôtel sera géré par les Finlandais. La société a été fondée en 2009 et gère actuellement plus de 20 marques dans le domaine des loisirs, des sports, des F&B et de l'hospitalité. Les marques les plus célèbres sont FINNS Beach Club et FINNS Recreation Club. Finns Beach Club est actuellement le club de plage clé à Bali avec 3 piscines, 10 bars, 3 restaurants et 170 mètres de la plage. L'infrastructure sur laquelle l'hôtel sera situé fonctionne déjà avec succès. En 2023 seulement, les Finlandais ont été visités par 1,5 million d'invités, ce qui représente 20 % du flux touristique international total vers Bali. Finns a plus de 450 mille abonnés sur les réseaux sociaux, la portée totale de tous les réseaux sociaux atteint 50 millions de vues. Le ROI moyen au cours des cinq dernières années est de 13 % par année.

Emplacement et infrastructure à proximité

Le complexe est situé sur le territoire d'un club de plage, à 170 mètres de la première ligne de Batu Bolong plage.