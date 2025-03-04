Apart hôtel Investment Studio Apartments in ZEN Hotels & Residences, Bali

📊 Studio d'investissement à ZEN Hotels & Residences, Bali

Rendement jusqu'à 12,9% par année.

📈 Mesures d'investissement

• Prix: à partir de 95 000 USD

• Superficie: à partir de 32 m2

• Format: Studio Appartement

• Rendement attendu: jusqu'à 12,9% par an

• Remise : 2027

• Structure de propriété: Leasehold 30 ans avec option de prolongation

📍 Emplacement et demande

• Mélasti Plage - l'une des zones les plus pittoresques et les plus en développement rapide du sud de Bali

• À seulement 500 mètres de l'océan

• 30 minutes de l'aéroport international de Ngurah Rai

• Près des districts d'Uluwatu, Nusa Dua et Jimbaran

• Une demande touristique stable toute l'année

🏨 Avantages du format

• Prix d'entrée le plus abordable dans le projet

• Faible liquidité de revente

• Option pour combiner deux studios en une unité plus grande

• Convient pour les locations à court terme et à moyen terme

• Faible coût d'entretien

🏗 Concept du projet

• ZEN Hotels & Residences — une station de bien-être conceptuelle près de l'océan

• Jardin japonais unique de plus de 5 000 m2

• Centre SPA, salle de fitness, espaces de yoga

• Restaurant signature et espaces de détente pour les résidents

• Zones de coworking et infrastructures adaptées aux familles

💼 Conditions d'achat

• Acompte : 30%

• Plan de montage du développeur pendant la construction

• Calendrier de paiement flexible sans financement bancaire

🛡 Sécurité juridique

• Désignation de zonage touristique

• Terrains et permis de construction disponibles sur demande

• Société professionnelle de gestion de station balnéaire

• La propriété locative est un format standard et sécurisé pour les investisseurs étrangers à Bali

🏘 Autres options d'achat dans le complexe

• Studios à partir de 95 000 USD

• Appartements Zen 1–2 chambres — à partir de 185 000 USD

• Smart Villas avec piscine privée et toit — à partir de 262 500 USD

• Capacité de choisir un format de propriété basé sur la stratégie d'investissement et le budget

Laissez un commentaire et j'enverrai le modèle financier et le calcul des rendements.