Apart hôtel Investment Studio Apartments in ZEN Hotels & Residences, Bali

📊 Studio d'investissement à ZEN Hotels & Residences, Bali
Rendement jusqu'à 12,9% par année.
📈 Mesures d'investissement
• Prix: à partir de 95 000 USD
• Superficie: à partir de 32 m2
• Format: Studio Appartement
• Rendement attendu: jusqu'à 12,9% par an
• Remise : 2027
• Structure de propriété: Leasehold 30 ans avec option de prolongation
📍 Emplacement et demande
• Mélasti Plage - l'une des zones les plus pittoresques et les plus en développement rapide du sud de Bali
• À seulement 500 mètres de l'océan
• 30 minutes de l'aéroport international de Ngurah Rai
• Près des districts d'Uluwatu, Nusa Dua et Jimbaran
• Une demande touristique stable toute l'année
🏨 Avantages du format
• Prix d'entrée le plus abordable dans le projet
• Faible liquidité de revente
• Option pour combiner deux studios en une unité plus grande
• Convient pour les locations à court terme et à moyen terme
• Faible coût d'entretien
🏗 Concept du projet
• ZEN Hotels & Residences — une station de bien-être conceptuelle près de l'océan
• Jardin japonais unique de plus de 5 000 m2
• Centre SPA, salle de fitness, espaces de yoga
• Restaurant signature et espaces de détente pour les résidents
• Zones de coworking et infrastructures adaptées aux familles
💼 Conditions d'achat
• Acompte : 30%
• Plan de montage du développeur pendant la construction
• Calendrier de paiement flexible sans financement bancaire
🛡 Sécurité juridique
• Désignation de zonage touristique
• Terrains et permis de construction disponibles sur demande
• Société professionnelle de gestion de station balnéaire
• La propriété locative est un format standard et sécurisé pour les investisseurs étrangers à Bali
🏘 Autres options d'achat dans le complexe
• Studios à partir de 95 000 USD
• Appartements Zen 1–2 chambres — à partir de 185 000 USD
• Smart Villas avec piscine privée et toit — à partir de 262 500 USD
• Capacité de choisir un format de propriété basé sur la stratégie d'investissement et le budget
Laissez un commentaire et j'enverrai le modèle financier et le calcul des rendements.