  2. Indonésie
  3. Kuta Selatan
  Apart hôtel Investment Studio Apartments in ZEN Hotels & Residences, Bali

Apart hôtel Investment Studio Apartments in ZEN Hotels & Residences, Bali

Ungasan, Indonésie
depuis
$87,400
depuis
$2,731/m²
;
13 1
ID: 33284
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Ville
    Kuta Selatan
  • Village
    Ungasan

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

📊 Studio d'investissement à ZEN Hotels & Residences, Bali

Rendement jusqu'à 12,9% par année.

📈 Mesures d'investissement

• Prix: à partir de 95 000 USD

• Superficie: à partir de 32 m2

• Format: Studio Appartement

• Rendement attendu: jusqu'à 12,9% par an

• Remise : 2027

• Structure de propriété: Leasehold 30 ans avec option de prolongation

📍 Emplacement et demande

• Mélasti Plage - l'une des zones les plus pittoresques et les plus en développement rapide du sud de Bali

• À seulement 500 mètres de l'océan

• 30 minutes de l'aéroport international de Ngurah Rai

• Près des districts d'Uluwatu, Nusa Dua et Jimbaran

• Une demande touristique stable toute l'année

🏨 Avantages du format

• Prix d'entrée le plus abordable dans le projet

• Faible liquidité de revente

• Option pour combiner deux studios en une unité plus grande

• Convient pour les locations à court terme et à moyen terme

• Faible coût d'entretien

🏗 Concept du projet

• ZEN Hotels & Residences — une station de bien-être conceptuelle près de l'océan

• Jardin japonais unique de plus de 5 000 m2

• Centre SPA, salle de fitness, espaces de yoga

• Restaurant signature et espaces de détente pour les résidents

• Zones de coworking et infrastructures adaptées aux familles

💼 Conditions d'achat

• Acompte : 30%

• Plan de montage du développeur pendant la construction

• Calendrier de paiement flexible sans financement bancaire

🛡 Sécurité juridique

• Désignation de zonage touristique

• Terrains et permis de construction disponibles sur demande

• Société professionnelle de gestion de station balnéaire

• La propriété locative est un format standard et sécurisé pour les investisseurs étrangers à Bali

🏘 Autres options d'achat dans le complexe

• Studios à partir de 95 000 USD

• Appartements Zen 1–2 chambres — à partir de 185 000 USD

• Smart Villas avec piscine privée et toit — à partir de 262 500 USD

• Capacité de choisir un format de propriété basé sur la stratégie d'investissement et le budget

Laissez un commentaire et j'enverrai le modèle financier et le calcul des rendements.

Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 64.0 – 120.0
Prix ​​par m², USD 2,188 – 2,891
Prix ​​de l'appartement, USD 185,000 – 262,500

Localisation sur la carte

Ungasan, Indonésie
Alimentation et boissons
Loisirs

Revue vidéo de appart-hôtel Investment Studio Apartments in ZEN Hotels & Residences, Bali

Posez toutes vos questions
Laisser une demande Voir les contacts
