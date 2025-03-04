Apart hôtel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.

Investissements dans l'immobilier de luxe à Bali du développeur!

Le seul complexe de villégiature de Nusa Dua sous la direction de la marque Ramada par Wyndham (4 étoiles), qui est représenté dans 95 pays et compte plus de 9 300 hôtels dans le monde.

Le complexe comprend:

Un hôtel qui comprend 100 unités (9 types d'unités)

67 villas en pierre naturelle avec piscines privées

Collaboration avec la galerie d'art contemporain de Singapour - MayinArt (peintures dans chaque salle)

Toutes les chambres sont équipées de tout le nécessaire pour un séjour confortable, y compris des meubles, équipements et équipements modernes.

Augmentation de la rentabilité de la marque: 14% - 18% par an. Selon STR et Colliers, par rapport aux propriétés privées, les hôtels de marque montrent:

+18–25% - à l'occupation

+30–40% - au prix moyen par nuit

Une entreprise qui n'exige aucune participation au processus!

Il y aura une application mobile où les investisseurs pourront voir l'occupation et la rentabilité en ligne!

Locataire : 30 ans à partir de 2025 + 30 ans

Terrain rose (touriste)

Acompte 30%

Pas de versements jusqu'à la fin de la construction.

Achèvement de la construction: 2ème trimestre de 2028.

Infrastructure:

Concept d'hôtel Art-Wellness

Lobby, barre de lobby

Restaurant avec terrasse

Coworking

SPA et centre de bien-être

Centre de remise en forme

Piscine extérieure avec service de plage

Parking extérieur pour voitures et vélos

Et bien plus encore

Cette infrastructure offre aux résidents un confort et un style de vie confortable sans avoir à quitter le complexe.