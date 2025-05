Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia

113 appartements à 7 minutes à vélo de Batu Bolong Beach dans l'emplacement le plus à la mode de Bali. Un bâtiment unique avec un toit en forme de vague qui incarne l'idée de la vague parfaite pour surfer, reflétant l'esprit et la passion pour la vie, l'harmonie avec la nature de l'homme et de l'eau.

Le concept de « toit jungle » symbolise le respect de la nature et l'attitude prudente envers l'environnement. La mission du promoteur est de préserver la végétation de cet endroit unique. Il est prévu de planter 10 000 plantes sur le territoire du complexe, y compris de beaux palmiers de 5 mètres et des espèces tropicales rares.

Le complexe 5 étoiles dispose d'une piscine à débordement avec vue sur l'océan, un club pour enfants, un restaurant et un café, une salle de sport, un coin salon, un parking, un espace de co-travail, un parc tropical sur le toit, un centre de sève.

Achèvement - deuxième semestre de 2025.

Contrat de bail foncier pour 51 ans (26 ans + droit garanti de prolonger pour 25 ans).

Avantages

L'opérateur hôtelier RIBAS HOTELS Group (28 hôtels dans le monde entier) assure une gestion complète des appartements.

La location quotidienne d'appartements dans des projets voisins similaires sur Airbnb coûtera en moyenne 120 $.

L'estimation prudente de l'occupation de l'unité par le promoteur est de 80%.

Emplacement et infrastructure à proximité

Canggu est la zone la plus populaire parmi les touristes et les expatriés. Il dispose d'une infrastructure bien développée: cafés et restaurants européens, spas de luxe, gymnases, camps de surf et clubs de plage. La propriété est située à 7 minutes de l'océan Indien et des plages.