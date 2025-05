Complexe résidentiel New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia

Un complexe résidentiel de première classe à 150 m de l'océan offre un choix d'appartements, de villas et d'infrastructures pratiques. Le concept du complexe combine l'immobilier touristique à des fins d'investissement avec des résidences conçues pour une vie personnelle confortable. En plus de plusieurs types d'appartements et de villas, le projet a une infrastructure privée élargie: un complexe SPA, un studio GYM et yoga, un restaurant et un lobby élégant, un café et une boulangerie avec une terrasse confortable, une zone d'entraînement en plein air. Une zone multifonctionnelle qui deviendra le centre des événements, avec des objets pop-up.

Types d'unités :

1) RIVER VALLEY: Villas de 3 et 4 chambres sont situées le long d'un étang en cascade, donnant sur la promenade et l'océan.

2) HILL VALLEY: Un bloc de colline avec vue imprenable sur l'océan. Les villas de 3 chambres suivent les plans populaires de la première phase.

3) SCANDI QUARTERS : Blocs Cascade dans le style scandinave. Villas IQ avec une esthétique moderne.

4) HABITAT: Pour ceux qui cherchent la vie privée. Résidences avec 4 chambres, des terrains spacieux et des espaces publics privés, intégrée organiquement au paysage naturel.

Liquidation de 75 ans (25 inclus + prolongation de priorité jusqu'à 50 ans).

Possibilités supplémentaires

Les propriétaires peuvent utiliser les services de location de logements après la construction. La société de gestion prend en charge:

nettoyage;

réparations;

préparation à la location;

l'enregistrement sur les marchés;

la communication avec les clients;

toutes taxes et déductions.

Caractéristiques des appartements

Étanchement:

3 couches bitumineuses

Brique avec protection contre l'humidité

Couverture et isolation sous la fondation

Couverture des côtés de la fondation elle-même

Couverture sous la brique

Couvrir tout le mur extérieur de la base de la fondation au toit

Couvrir tout le mur à l'intérieur

Imperméabilisation du toit

Matériaux pour l'étanchéité:

Imperméabilisation des membranes de la fondation

Imperméabilisation du revêtement Sika de la fondation (Suisse)

Additif hydrofuge au béton pour la construction de la fondation

Roll imperméabilisant Sika (Suisse)

Avantages

Les acomptes sont disponibles avec un acompte de 30% ou un plan de paiement personnel flexible.

Modes de paiement: roubles, crypto, roupies, dollars, SWIFT.

Des maisons sont construites en tenant compte de l'activité sismique et de grandes quantités de précipitations.

Emplacement premium à côté des hôtels cinq étoiles St. Regis, Mulia et Kempinski. Nusa Dua Beach, la meilleure plage de l'île, à distance de marche. Il y a trois restaurants de luxe et trois cafés à proximité.

Un développeur avec un riche portefeuille de projets achevés à Dubaï, Monaco et Monténégro. La société de gestion du développeur s'occupe de l'entretien des villas, de la livraison des installations et de la communication avec les clients.

Garantie pour la structure - 10 ans et pour l'étanchéité - 2 ans.

Emplacement et infrastructure à proximité

Le projet est situé à 3 minutes des plages de Nusa Dua et Geger, et à 10 minutes à pied de la plage de Sawangan (les plages sont idéales pour des vacances relaxantes et pour le snorkeling, le surf, le kitesurf). De plus, l'accès direct à l'infrastructure de l'hôtel Mulia (inclus dans les 20 meilleurs resorts en Asie), y compris une plage équipée (accord avec Mulia) est disponible. 5-10 minutes de stations 5 étoiles Ritz-Carlton, The Apurva Kempinski Bali, The St. Regis Bali Resort, Hilton Bali Resort. A environ 5 minutes du centre commercial Bali Collection, 3-7 minutes du Club National de Golf de Bali, club de tennis et centre de sports nautiques.