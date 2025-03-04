  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Kuta Selatan
  4. Complexe résidentiel Apartments and villas in the Wellness complex with a guaranteed income of 10% per annum!

Complexe résidentiel Apartments and villas in the Wellness complex with a guaranteed income of 10% per annum!

Pecatu, Indonésie
depuis
$99,000
BTC
1.1775853
ETH
61.7222798
USDT
97 879.7660772
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
5
Laisser une demande
ID: 33115
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/12/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Ville
    Kuta Selatan
  • Village
    Pecatu

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Deutsch Deutsch
English English
Polski Polski
Русский Русский

Un complexe de bien-être de prochaine génération qui combine l'immobilier d'investissement et les expériences de style de vie.

Le projet est en cours de construction sur un site de 2,5 hectares utilisant l'impression en béton 3D (3DCP), une technologie future qui assure une construction rapide, une résistance sismique et des formes architecturales uniques.

A seulement 100 mètres de la falaise de l'océan à Uluwatu Sud, à côté d'une héliportée, entouré de stations balnéaires haut de gamme et de résidences de classe mondiale. C'est l'une des zones touristiques les plus prometteuses de l'île, où les nouveaux développements sont rares.

Le complexe comprend:

  • 85 unités à partir de USD 99 000
  • 21 villas avec piscines privées à partir de USD 185 000

Les unités et villas sont équipées de tout le nécessaire pour un séjour confortable, y compris des meubles, des appareils électroménagers, etc.

Appel à l'investissement :

  • Croissance de la capitalisation jusqu'à 40% en 2 ans
  • Pool de location - Ratio de revenu net de 70%/30%
  • Revenu locatif garanti: 10% par an pendant 2 ans
  • Garantie de rachat à la fin de la construction au prix du marché

Sanctuaires Dijiwa Management Company (augmentation du retour de la marque : 13% - 15% par an) - une entreprise hôtelière internationale spécialisée dans les hôtels-boutiques à Bali.

Droit :

  • Terrain avec titre SHM
  • Certificat BPN (Clean & Clear) délivré par le gouvernement
  • Contrat de location notarié
  • Permis de construction PBG

Acompte 30%
Versements sans intérêt jusqu'à la fin de la construction.

Date d'achèvement : Q4 2027.

Lieu:

  • 50 mètres de Bvlgari Resort Bali
  • 100 mètres de la falaise de l'océan
  • A 5 minutes des plages de Nyang Nyang et Melasti

Équipements:

  • 2 piscines extérieures
  • 2 restaurants
  • 2 bars
  • Salle de fitness
  • ESP
  • Espace de coworking
  • Zone pour enfants
  • Magasins
  • Hélipade

Cette infrastructure offre aux résidents un confort et un style de vie confortable sans avoir à quitter le complexe.

Localisation sur la carte

Pecatu, Indonésie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel AURA APART
Ubud, Indonésie
depuis
$75,000
Complexe résidentiel New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$436,734
Complexe résidentiel New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Bukit, Indonésie
depuis
$210,906
Complexe résidentiel Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonésie
depuis
$348,194
Complexe résidentiel Complex of furnished villas and duplexes at 500 meters from the beach, Sanur, Bali, Indonesia
Sanur Kaja, Indonésie
depuis
$442,703
Vous regardez
Complexe résidentiel Apartments and villas in the Wellness complex with a guaranteed income of 10% per annum!
Pecatu, Indonésie
depuis
$99,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$161,164
Ce n'est pas seulement un hôtel séparé, mais un espace culturel qui plonge les clients dans le riche patrimoine de Bali. Le concept est basé sur l'idée de combiner l'architecture traditionnelle, l'art et l'artisanat avec le confort moderne. Ici, chaque élément - de la conception des chambres…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Kerobokan Kelod, Indonésie
depuis
$260,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Surface 112 m²
3 objets immobiliers 3
Moderne est un complexe de 30 villas contemporaines dans la zone pittoresque de Bali-Umalas. Le développeur aura trois types d'intérieurs à choisir parmi le gris, la lumière et le minimalisme. Chaque villa dispose de 2 étages, d'un bureau, d'une piscine privée et d'un parking pour une voitur…
Agence
Geo Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel UBUD CITY Renaissance
Complexe résidentiel UBUD CITY Renaissance
Complexe résidentiel UBUD CITY Renaissance
Complexe résidentiel UBUD CITY Renaissance
Complexe résidentiel UBUD CITY Renaissance
Afficher tout Complexe résidentiel UBUD CITY Renaissance
Complexe résidentiel UBUD CITY Renaissance
Ubud, Indonésie
depuis
$118,800
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Appartements d'investissement au coeur d'Ubud. Le taux d’occupation à Ubud est de 23 %. Rendement garanti sur les loyers et augmentations de prix en fonction de la demande de la zone. Appartements UBUD CITY Renaissance avec une application mobile pour la planification des vacances (navig…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Aller
_relevant_news_
« Environ 50 % de nos clients choisissent de payer en cryptomonnaie. » Comment acheter un bien immobilier à Bali avec la crypto-monnaie en pratique
04.03.2025
« Environ 50 % de nos clients choisissent de payer en cryptomonnaie. » Comment acheter un bien immobilier à Bali avec la crypto-monnaie en pratique
Afficher toutes les publications