Complexe résidentiel Apartments and villas in the Wellness complex with a guaranteed income of 10% per annum!

Un complexe de bien-être de prochaine génération qui combine l'immobilier d'investissement et les expériences de style de vie.

Le projet est en cours de construction sur un site de 2,5 hectares utilisant l'impression en béton 3D (3DCP), une technologie future qui assure une construction rapide, une résistance sismique et des formes architecturales uniques.

A seulement 100 mètres de la falaise de l'océan à Uluwatu Sud, à côté d'une héliportée, entouré de stations balnéaires haut de gamme et de résidences de classe mondiale. C'est l'une des zones touristiques les plus prometteuses de l'île, où les nouveaux développements sont rares.

Le complexe comprend:

85 unités à partir de USD 99 000

21 villas avec piscines privées à partir de USD 185 000

Les unités et villas sont équipées de tout le nécessaire pour un séjour confortable, y compris des meubles, des appareils électroménagers, etc.

Appel à l'investissement :

Croissance de la capitalisation jusqu'à 40% en 2 ans

Pool de location - Ratio de revenu net de 70%/30%

Revenu locatif garanti: 10% par an pendant 2 ans

Garantie de rachat à la fin de la construction au prix du marché

Sanctuaires Dijiwa Management Company (augmentation du retour de la marque : 13% - 15% par an) - une entreprise hôtelière internationale spécialisée dans les hôtels-boutiques à Bali.

Droit :

Terrain avec titre SHM

Certificat BPN (Clean & Clear) délivré par le gouvernement

Contrat de location notarié

Permis de construction PBG

Acompte 30%

Versements sans intérêt jusqu'à la fin de la construction.

Date d'achèvement : Q4 2027.

Lieu:

50 mètres de Bvlgari Resort Bali

100 mètres de la falaise de l'océan

A 5 minutes des plages de Nyang Nyang et Melasti

Équipements:

2 piscines extérieures

2 restaurants

2 bars

Salle de fitness

ESP

Espace de coworking

Zone pour enfants

Magasins

Hélipade

Cette infrastructure offre aux résidents un confort et un style de vie confortable sans avoir à quitter le complexe.