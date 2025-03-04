Complexe résidentiel Apartments and villas in the Wellness complex with a guaranteed income of 10% per annum!

Un complexe de bien-être de prochaine génération qui combine l'immobilier d'investissement et les expériences de style de vie.
Le projet est en cours de construction sur un site de 2,5 hectares utilisant l'impression en béton 3D (3DCP), une technologie future qui assure une construction rapide, une résistance sismique et des formes architecturales uniques.
A seulement 100 mètres de la falaise de l'océan à Uluwatu Sud, à côté d'une héliportée, entouré de stations balnéaires haut de gamme et de résidences de classe mondiale. C'est l'une des zones touristiques les plus prometteuses de l'île, où les nouveaux développements sont rares.
Le complexe comprend:
Les unités et villas sont équipées de tout le nécessaire pour un séjour confortable, y compris des meubles, des appareils électroménagers, etc.
Appel à l'investissement :
Sanctuaires Dijiwa Management Company (augmentation du retour de la marque : 13% - 15% par an) - une entreprise hôtelière internationale spécialisée dans les hôtels-boutiques à Bali.
Droit :
Acompte 30%
Versements sans intérêt jusqu'à la fin de la construction.
Date d'achèvement : Q4 2027.
Lieu:
Équipements:
Cette infrastructure offre aux résidents un confort et un style de vie confortable sans avoir à quitter le complexe.