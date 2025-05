Complexe résidentiel New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia

Le complexe résidentiel se compose de villas et appartements, d'un centre de spa (sauna et hammam), d'un restaurant (chef de France), d'une cave à vin et d'un bar à cigares, d'une salle de gym et d'un studio de yoga, d'un magasin, d'un jardin, d'un héliport, d'un parking souterrain et d'un lieu d'événements. Le complexe dispose d'un service de concierge 24 heures sur 24 et de la sécurité (surveillance vidéo et accès avec un laissez-passer biométrique), vous pouvez commander une voiture premium avec un conducteur, vous pouvez laisser des objets de valeur dans une pièce avec coffre-fort. Type de propriété: tenure à bail pour 30 + 30 ans (possibilité de détention libre).

Possibilités supplémentaires

Le complexe a toutes les conditions pour trouver de nouveaux amis et compagnons pour un hobby. La formation en santé mentale accroîtra l'implication dans les activités quotidiennes agréables, et l'optimisation du sommeil aidera à harmoniser les niveaux de médiateurs et d'hormones pour un sentiment toujours bon.

bouton d'alarme

Approvisionnement en eau et en électricité entièrement autonomes

sécurité incendie

résistance sismique supplémentaire

Protection contre les insectes

Sécurité 24/7

tout le territoire est sous surveillance vidéo

entrée par carte biométrique

stockage centralisé des objets de valeur

Rendement estimé du promoteur : de 12% par an avec un loyer moyen d'environ 165$ par nuit.

Les conditions idéales pour la détente et la recharge : une approche intégrée pour améliorer la qualité de vie, où les résidents et les locataires reçoivent des services de bien-être personnalisés qui tiennent compte de leurs besoins individuels.

Infrastructure haut de gamme du club : le complexe possède son propre restaurant avec des chefs français et italiens, un studio de yoga, un spa, un sauna et un hammam, des commerces et un service de conciergerie 24h/24.

Plusieurs voitures attendent les résidents à tout moment pour être transférés au point désiré sur l'île. Un hélicoptère charter est disponible pour les transferts urgents.

Le développeur implémente le concept de style de vie clé en main : tous les équipements, machines d'exercice, meubles, instruments de musique et éléments décoratifs nécessaires sont sélectionnés par le service de location du développeur.

Des versements sans intérêt avec un acompte de 30% sont disponibles.

Installations et équipement dans la maisonAvantagesEmplacement et infrastructure à proximité

Bukit, Melasti est une région qui est appréciée pour son intimité, des restaurants confortables avec une cuisine authentique, de belles plages et des spots de surf. A 7 minutes à vélo de la plage de Melasti et des clubs de plage, à 5 minutes de l'école secondaire nationale.