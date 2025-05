Complexe résidentiel New exclusive residence with a swimming pool and a business center a few steps from the ocean, in a prestigious area, Bali, Indinesia

Les derniers appartements d'une chambre au deuxième étage et un penthouse de deux chambres au premier étage sont disponibles à la vente dans le complexe. La résidence dispose d'une piscine et d'un bar, d'une salle de sport et d'un centre d'affaires.

Achèvement prévu du complexe : Q4 2024.

Avantages

Le développeur offre aux propriétaires un programme de gestion de location flexible, opt-in et opt-out. Cela permet aux propriétaires d'utiliser une équipe de vente et de marketing expérimentée et de gagner un revenu totalement passif du revenu total de location.

Le promoteur estime un ROI moyen de 12 % sur trois ans de location.

Emplacement et infrastructure à proximité

Le projet est situé à l'intersection de deux des zones les plus populaires de Bali - Canggu et Seminyak. Canggu est un endroit favori parmi les expatriés, où vous pouvez trouver les meilleurs clubs de plage sur l'île, riz terrasses, surf, cafés élégants et restaurants. Au sud se trouve la région de Seminyak, également considérée comme l'une des plus populaires de Bali.