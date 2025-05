Complexe résidentiel Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia

Complexe moderne de deux étages de 6 maisons de ville aux couleurs délicates avec piscine privée et plantes exotiques.

Chaque maison dispose de deux chambres spacieuses avec salle de bain au sol et au premier étage, un bureau, cuisine et salon. Un balcon et de grandes fenêtres panoramiques donnent sur les terrasses de riz, créant un sentiment d'être à l'un avec la nature.

Louer 29 ans (renouvelable).

Le rendement de location prévu est de 11 à 18 % par année.

Emplacement et infrastructure à proximité

Changgu est le quartier le plus populaire pour les touristes et les expatriés. Il dispose d'une infrastructure bien développée avec des cafés et restaurants européens, des spas de luxe, des gymnases, des camps de surf et des clubs de plage.