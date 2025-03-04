  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Canggu
  4. Complexe résidentiel PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.

Complexe résidentiel PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.

Canggu, Indonésie
depuis
$290,000
BTC
3.4494923
ETH
180.8026378
USDT
286 718.5066909
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
9
Laisser une demande
ID: 27555
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 001384
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 05/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Ville
    Canggu

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

Ce complexe n'est pas seulement des appartements, c'est la combinaison parfaite de luxe, de confort et d'interaction avec la nature sur les rives de l'océan Indien, dans la région de Canggu.

Chaque appartement dispose de piscines privées, jacuzzis ou salles de bains, climatisation centrale, technologies de la maison intelligente et panneaux solaires sur le toit.

En achetant un cocon dans ce complexe unique, vous achetez non seulement une maison, mais une occasion de vous immerger dans un monde de luxe, de confort et d'harmonie avec la nature.

Bienvenue dans votre cocon unique sur les rives de l'océan Indien - un endroit où la réalité devient meilleure que les rêves.

  • Superficie: 53 m2 - 120 m2
  • Meublé: entièrement meublé

Prix: 10% de réduction pour 100% de paiement!

  • Appartement - 53 m2
  • Appartements - 75 m2

Leasehold 30 ans + 20 extensions.

Pour les investisseurs:

  • Loyer: revenus de location jusqu'à 12%
  • Révente : augmentation de la valeur - 30%

Plan de paiement

  • Acompte 30%
  • Pas d'intérêts jusqu'à la fin de la construction

Achèvement de la construction: 3ème trimestre de 2026.

Infrastructure:

  • Trois piscines
  • Parc de yoga
  • Salon de plage
  • Restaurants et bars
  • ESP
  • Centre de remise en forme
  • Boutiques et magasins
  • École de surf
  • Zones de méditation
  • Et bien plus encore

Localisation sur la carte

Canggu, Indonésie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Y-WAY
Pererenan, Indonésie
depuis
$119,000
Complexe résidentiel APARTMENTS CANGGU
Canggu, Indonésie
depuis
$155,000
Appart-hôtel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.
Tabanan, Indonésie
depuis
$157,800
Complexe résidentiel Stylish residential complex of furnished villas with pools in Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$213,890
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$248,710
Vous regardez
Complexe résidentiel PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Canggu, Indonésie
depuis
$290,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel New complex with a swimming pool, a spa and a kids' club, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex with a swimming pool, a spa and a kids' club, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex with a swimming pool, a spa and a kids' club, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex with a swimming pool, a spa and a kids' club, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex with a swimming pool, a spa and a kids' club, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel New complex with a swimming pool, a spa and a kids' club, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex with a swimming pool, a spa and a kids' club, Bali, Indonesia
Seminyak, Indonésie
depuis
$133,309
Un nouveau complexe hôtelier pour Bali : architecture loft et style haut de gamme s'allient à l'atmosphère de liberté de l'île.Le concept comprend des appartements de luxe de deux niveaux conçus pour ceux qui recherchent une qualité sans compromis.Infrastructure privée, hauts plafonds et des…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel OASIS II
Complexe résidentiel OASIS II
Complexe résidentiel OASIS II
Complexe résidentiel OASIS II
Complexe résidentiel OASIS II
Afficher tout Complexe résidentiel OASIS II
Complexe résidentiel OASIS II
Canggu, Indonésie
depuis
$360,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 90 m²
1 objet immobilier 1
Appartement avec une vue pittoresque sur l'océan. Le rendement locatif est de 12 à 20 % par an. Appartements avec cuisine entièrement équipée et appareils électroménagers haut de gamme. Emplacement dans un lieu touristique de la région de Berawa. À trois minutes à pied de l'océan. …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
90.0
360,000
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel 5 STORIES
Complexe résidentiel 5 STORIES
Complexe résidentiel 5 STORIES
Complexe résidentiel 5 STORIES
Complexe résidentiel 5 STORIES
Wana Giri, Indonésie
depuis
$400,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Nous vous aiderons à trouver un objet GRATUIT, organiser un accord sûr avec le développeur!Complexe résidentiel 5 STORIES est construit de cinq villas situées dans la zone idéale de Pererenane, à 800 mètres de la plage.Villa moderne de 3 pièces avec salon spacieux et cuisine avec fenêtres pa…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
« Environ 50 % de nos clients choisissent de payer en cryptomonnaie. » Comment acheter un bien immobilier à Bali avec la crypto-monnaie en pratique
04.03.2025
« Environ 50 % de nos clients choisissent de payer en cryptomonnaie. » Comment acheter un bien immobilier à Bali avec la crypto-monnaie en pratique
Afficher toutes les publications