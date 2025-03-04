Complexe résidentiel PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.

Ce complexe n'est pas seulement des appartements, c'est la combinaison parfaite de luxe, de confort et d'interaction avec la nature sur les rives de l'océan Indien, dans la région de Canggu.

Chaque appartement dispose de piscines privées, jacuzzis ou salles de bains, climatisation centrale, technologies de la maison intelligente et panneaux solaires sur le toit.

En achetant un cocon dans ce complexe unique, vous achetez non seulement une maison, mais une occasion de vous immerger dans un monde de luxe, de confort et d'harmonie avec la nature.

Bienvenue dans votre cocon unique sur les rives de l'océan Indien - un endroit où la réalité devient meilleure que les rêves.

Superficie: 53 m2 - 120 m2

Meublé: entièrement meublé

Prix: 10% de réduction pour 100% de paiement!

Appartement - 53 m2

Appartements - 75 m2

Leasehold 30 ans + 20 extensions.

Pour les investisseurs:

Loyer: revenus de location jusqu'à 12%

Révente : augmentation de la valeur - 30%

Plan de paiement

Acompte 30%

Pas d'intérêts jusqu'à la fin de la construction

Achèvement de la construction: 3ème trimestre de 2026.

Infrastructure: