Complexe résidentiel Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia

Nous proposons des appartements meublés, des maisons en terrasse et des villas, créés spécifiquement pour les surfeurs. Les appartements et penthouses disposent d'entrées privées et de terrasses. Les appartements au rez-de-chaussée, les villas et les maisons mitoyennes disposent de piscines privées. Certains appartements offrent une vue sur la mer.

Le concept du complexe est créé par sa proximité avec le spot le plus populaire de Bali. C'est là que vont tous les surfeurs professionnels, où ils filment les vidéos les plus impressionnantes et regardent les plus beaux couchers de soleil. La résidence dispose d'un accès direct aux plages de Suluban et Blue Point.

Avantages

Revenu locatif à long terme - 14 %.

Revenu locatif quotidien - 20%.

Emplacement et infrastructure à proximité

La propriété est située à Uluwatu, l'une des meilleures zones de surf à Bali. Restaurants sur les falaises avec une vue panoramique sur l'océan et la meilleure plage pour les surfeurs habiles Suluban est à 250 mètres des villas.