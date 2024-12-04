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Complejo residencial ZhK Nova

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$162,000
;
3
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ID: 4003
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/6/26

Localización

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  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2023
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    15

Sobre el complejo

Presentamos Binghatti Nova en JVC, un nuevo complejo residencial que consta de apartamentos de 1 y 2 habitaciones en Dubai . El proyecto ofrece un edificio de 15 pisos de diseño moderno, cuyos habitantes inspeccionarán su podio de estacionamiento y atracciones comerciales con características para comenzar una nueva aventura. Gracias a la ubicación de Jumeirah Village Circle, los residentes pueden tener todas las atracciones justo en la puerta de su casa. Disfrute de una conexión fácil y rápida a las autopistas principales ubicadas al lado del edificio para que tenga acceso sin trabas al destino clave que elija. El más alto nivel de habilidad, que produce perfectamente elegancia, inusual en todos los sentidos. Una obra de arte atemporal que define la arquitectura con la ayuda del diseño de la marca, creando una armonía perfecta y entrelazando tradiciones con el modernismo.  Los paisajes verdes cerca de sus comodidades apoyan el modernismo en el estilo de vida que permanecerá para siempre con usted. El complejo ofrece varias oportunidades, incluyendo entretenimiento, relajación, salud y relajación.

 

Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Apartamento
Área, m² 59.3
Precio por m², USD 3,676
Precio del apartamento, USD 218,000

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
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Tipo de interés
Importe del préstamo
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Importe del préstamo
Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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42.0
136,712
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DDA Real Estate
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