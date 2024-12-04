Complejo residencial ZhK Nova

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Presentamos Binghatti Nova en JVC, un nuevo complejo residencial que consta de apartamentos de 1 y 2 habitaciones en Dubai . El proyecto ofrece un edificio de 15 pisos de diseño moderno, cuyos habitantes inspeccionarán su podio de estacionamiento y atracciones comerciales con características para comenzar una nueva aventura.
Gracias a la ubicación de Jumeirah Village Circle, los residentes pueden tener todas las atracciones justo en la puerta de su casa. Disfrute de una conexión fácil y rápida a las autopistas principales ubicadas al lado del edificio para que tenga acceso sin trabas al destino clave que elija.
El más alto nivel de habilidad, que produce perfectamente elegancia, inusual en todos los sentidos. Una obra de arte atemporal que define la arquitectura con la ayuda del diseño de la marca, creando una armonía perfecta y entrelazando tradiciones con el modernismo.
Los paisajes verdes cerca de sus comodidades apoyan el modernismo en el estilo de vida que permanecerá para siempre con usted. El complejo ofrece varias oportunidades, incluyendo entretenimiento, relajación, salud y relajación.