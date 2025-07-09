Complejo residencial Bugatti

En el corazón mismo de Business Bay, nace una obra maestra arquitectónica, desdibujando los límites entre el arte automotriz y el espacio residencial. La residencia Bugatti no es sólo un complejo residencial, sino la encarnación de la filosofía "L'Art de Vivre" (El arte de vivir). La fachada del edificio replica las líneas fluidas y aerodinámicas de la Riviera Francesa, creando un sentido de dinámica incluso en la estática. Cada residencia aquí es única, como un coche conjunto a mano, que ofrece a los propietarios no sólo metros cuadrados, sino el estado de un activo cobrable. Este proyecto está diseñado para aquellos acostumbrados al lujo intransigente, donde la atención al detalle y la exclusividad del servicio son elevados a un absoluto.

Los residentes pueden disfrutar de vistas panorámicas del Burj Khalifa y el canal de agua mientras están en un ambiente de total privacidad. El proyecto ofrece la colección Riviera Mansions, nombrada por las icónicas ciudades europeas, y la limitada serie Sky Mansion Penthouse. Una característica única de los áticos es los ascensores de coches personales, que le permiten entregar su supercar directamente en el salón, convirtiéndolo en parte del interior. La vida en Bugatti Residence es una estancia diaria en la parte superior del mundo, donde cada elemento del espacio está diseñado para garantizar el máximo confort y destacar el sabor excepcional del propietario.

Residencias

2 dormitorios, zona desde 246 m2, precio desde $5,282,505

Residencia de 3 dormitorios, zona desde 446 m2, precio desde $10,510,551

Residencia de 4 dormitorios, zona desde 610 m2, precio bajo petición

ático de 4 dormitorios, zona 1216 m2, precio desde $42,205,582

4 dormitorios ático + garaje para el cielo, área 922 m2, precio bajo petición

5 dormitorios ático + garaje para el cielo, zona 2131 m2, precio bajo petición

ático de 6 dormitorios + garaje para el cielo (quadriplex), zona 4377 m2, precio $81,688,223

Infraestructura del proyecto:

Playa privada estilo Riviera: Una laguna privada con arena real y el ambiente de un resort de elite junto al mar dentro de la metrópolis.

Autos elevados: Ascensores de alta tecnología para transportar coches directamente en los áticos.

Salón VIP: Un espacio cerrado para los residentes y sus invitados, decorado en el estilo Bugatti firma.

Complejo de bienestar: Un centro de spa de clase mundial, un moderno gimnasio y zonas de relajación.

Piscinas privadas: Piscinas panorámicas individuales en las terrazas de la mayoría de las residencias.

Servicios de primera clase: Servicios de chófer personal, servicios de conserjería 24/7, seguridad y un chef privado.

Este proyecto representa una rara oportunidad de inversión en el segmento ultra-lujo, donde una marca mundialmente reconocida garantiza liquidez y exclusividad durante décadas. Residencias Bugatti es su oportunidad de tomar un lugar en la historia eligiendo una vida a la velocidad de los sueños.