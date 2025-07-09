  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Dubái
  4. Complejo residencial Bugatti

Complejo residencial Bugatti

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$5,28M
BTC
62.8343453
ETH
3 293.4166829
USDT
5 222 730.8454736
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
14
Dejar una solicitud
ID: 33198
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 23/1/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái
  • Metro
    Business Bay (~ 700 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    45

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский

En el corazón mismo de Business Bay, nace una obra maestra arquitectónica, desdibujando los límites entre el arte automotriz y el espacio residencial. La residencia Bugatti no es sólo un complejo residencial, sino la encarnación de la filosofía "L'Art de Vivre" (El arte de vivir). La fachada del edificio replica las líneas fluidas y aerodinámicas de la Riviera Francesa, creando un sentido de dinámica incluso en la estática. Cada residencia aquí es única, como un coche conjunto a mano, que ofrece a los propietarios no sólo metros cuadrados, sino el estado de un activo cobrable. Este proyecto está diseñado para aquellos acostumbrados al lujo intransigente, donde la atención al detalle y la exclusividad del servicio son elevados a un absoluto.

Los residentes pueden disfrutar de vistas panorámicas del Burj Khalifa y el canal de agua mientras están en un ambiente de total privacidad. El proyecto ofrece la colección Riviera Mansions, nombrada por las icónicas ciudades europeas, y la limitada serie Sky Mansion Penthouse. Una característica única de los áticos es los ascensores de coches personales, que le permiten entregar su supercar directamente en el salón, convirtiéndolo en parte del interior. La vida en Bugatti Residence es una estancia diaria en la parte superior del mundo, donde cada elemento del espacio está diseñado para garantizar el máximo confort y destacar el sabor excepcional del propietario.

Residencias

  • 2 dormitorios, zona desde 246 m2, precio desde $5,282,505

  • Residencia de 3 dormitorios, zona desde 446 m2, precio desde $10,510,551

  • Residencia de 4 dormitorios, zona desde 610 m2, precio bajo petición

  • ático de 4 dormitorios, zona 1216 m2, precio desde $42,205,582

  • 4 dormitorios ático + garaje para el cielo, área 922 m2, precio bajo petición

  • 5 dormitorios ático + garaje para el cielo, zona 2131 m2, precio bajo petición

  • ático de 6 dormitorios + garaje para el cielo (quadriplex), zona 4377 m2, precio $81,688,223

Infraestructura del proyecto:

  • Playa privada estilo Riviera: Una laguna privada con arena real y el ambiente de un resort de elite junto al mar dentro de la metrópolis.

  • Autos elevados: Ascensores de alta tecnología para transportar coches directamente en los áticos.

  • Salón VIP: Un espacio cerrado para los residentes y sus invitados, decorado en el estilo Bugatti firma.

  • Complejo de bienestar: Un centro de spa de clase mundial, un moderno gimnasio y zonas de relajación.

  • Piscinas privadas: Piscinas panorámicas individuales en las terrazas de la mayoría de las residencias.

  • Servicios de primera clase: Servicios de chófer personal, servicios de conserjería 24/7, seguridad y un chef privado.

Este proyecto representa una rara oportunidad de inversión en el segmento ultra-lujo, donde una marca mundialmente reconocida garantiza liquidez y exclusividad durante décadas. Residencias Bugatti es su oportunidad de tomar un lugar en la historia eligiendo una vida a la velocidad de los sueños.

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual

Novedades para desarrolladores

09.07.2025
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
15.04.2025
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
Todas las noticias inmobiliarias
Complejos similares
Edificio de apartamentos Armani residences by Arada
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$20,82M
Complejo residencial Parkland
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$803,257
Complejo residencial High ROI
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$186,000
Complejo residencial Celesto Tower
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$167,000
Complejo residencial New large complex Ghaf Woods (Capria) with swimming pools, restaurants and a forest area, Ghaf Woods, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$406,278
Está viendo
Complejo residencial Bugatti
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$5,28M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial 25H Heimat
Complejo residencial 25H Heimat
Complejo residencial 25H Heimat
Complejo residencial 25H Heimat
Complejo residencial 25H Heimat
Mostrar todo Complejo residencial 25H Heimat
Complejo residencial 25H Heimat
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$602,740
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 73
Apartamentos en el nuevo complejo de 25H Heimat en el centro! Apartamentos para vivir e invertir (ROI - 6,2% en $) Cocina totalmente amueblada! ¡Gran vista del Burj Khalifa! ¡Instalación 0%! ¡Proporcione un catálogo de inversores!Plazo de entrega - 2 cuadrado 2027.Instalaciones: gimnasios in…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Victoria villas and townhouses in eco-friendly area with water bodies, parks, and sports fields, Damac Hills 2, Dubai, UAE
Complejo residencial Victoria villas and townhouses in eco-friendly area with water bodies, parks, and sports fields, Damac Hills 2, Dubai, UAE
Complejo residencial Victoria villas and townhouses in eco-friendly area with water bodies, parks, and sports fields, Damac Hills 2, Dubai, UAE
Complejo residencial Victoria villas and townhouses in eco-friendly area with water bodies, parks, and sports fields, Damac Hills 2, Dubai, UAE
Complejo residencial Victoria villas and townhouses in eco-friendly area with water bodies, parks, and sports fields, Damac Hills 2, Dubai, UAE
Complejo residencial Victoria villas and townhouses in eco-friendly area with water bodies, parks, and sports fields, Damac Hills 2, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$449,784
Victoria Community es un proyecto residencial situado en una zona remota de Dubailand, en Damac Hills 2.El proyecto consta de confortables villas de 3-4 dormitorios y casas adosadas de 1-6 dormitorios. La fachada exterior de las residencias tiene un estilo contemporáneo, mientras que los int…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence Marbella with swimming pools, a spa center and a beach, Europe Island, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Marbella with swimming pools, a spa center and a beach, Europe Island, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Marbella with swimming pools, a spa center and a beach, Europe Island, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Marbella with swimming pools, a spa center and a beach, Europe Island, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Marbella with swimming pools, a spa center and a beach, Europe Island, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Marbella with swimming pools, a spa center and a beach, Europe Island, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Marbella with swimming pools, a spa center and a beach, Europe Island, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,46M
La residencia cuenta con un centro de spa, restaurantes, dos piscinas, tiendas, una playa y vistas pintorescas, jardines mediterráneos ajardinados.Terminación - 4o trimestre de 2025.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en la Isla Europa (Islas Mundiales)
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Emiratos Árabes Unidos
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
04.12.2024
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
17.10.2024
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
02.10.2024
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
26.02.2024
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
Mostrar todas las publicaciones