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Complejo residencial STERLING

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$301,141
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ID: 264
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 21/4/22

Localización

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  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Área vallada
  • Ascensor

Sobre el complejo

LA EXPRESIÓN DE INFINITUD La libra esterlina de OMNIYAT es una urbanización de lujo que consta de impresionantes torres gemelas en el corazón de Dubai, que se encuentran entre el distrito de Burj Khalifa y el canal de agua de Dubai. 2 / p

Con una fachada con plata mate, las torres gemelas de platino - de la libra esterlina son las joyas de Dubai, Reflexión sobre la vida de la ciudad y las aberturas con sus luces y estrellas en la oscuridad de la noche. PROPIEDAD Freehold FUNCIONES DE PROYECTO • Torres gemelas llamadas East House y West House • 5 minutos a pie del centro comercial Dubai y 3 minutos del paseo marítimo del Canal de Agua de Dubai • A 15 minutos del aeropuerto internacional de Dubai • Fácil acceso a Sheikh Zayed Road, Al Khail Road y Emirates Road • Gran experiencia de llegada • Superficies de alta calidad en áreas públicas y el interior • Impresionantes vistas de Burj Khalifa y el centro de Dubai • Un desarrollo comunitario con dos torres, Unidades Loft - y una colección limitada de espaciosas unidades de jardín, una lujosa rareza en el distrito de Burj Khalifa • 3 elevadores de pasajeros y 1 elevador de servicio por torre • Servicios especiales para cada torre UNIT - FUNCIONES • Los ascensores están en la esquina, por lo que se preserva la privacidad y la serenidad • Apartamentos espaciosos • Techo alto de 3 m en el apartamento completo • Piso de mármol en el apartamento completo • Paredes de mármol en la cocina y en el baño principal • Doble acristalamiento completo con buje alemán Wicona - - y sistema de fachada deslizante • Grandes terrazas con balaustradas de vidrio y acceso directo a la vida - y dormitorios • No hay columnas ni estructuras obstructivas en el interior • Armarios y recintos a medida y ensamblados - en armarios con iluminación integrada y espejos de altura completa • Dispositivos europeos de alta calidad - Siemens - placa de gas, Siemens - Horno de gas, SMEG - refrigerador integrado - / congelador, SMEG - lavavajillas integrado, SMEG - estiramiento integrado • Cocina italiana contemporánea con bancos de cuarzo con barra de desayuno • Medidor de tocador con doble lavabo • Baño principal con ducha de efecto lluvia y bañera • Sistema de domótica con iluminación, aire acondicionado, cortinas y AV activado • Las residencias están completamente cableado antes de -, a Internet a alta velocidad y teléfono - / p EQUIPO POR TURM • 24 - horas - Conserje -, seguridad - y servicios de valet - • 30 - Medidor - Piscina al aire libre con terraza húmeda - - salón • 2 jardines bellamente ajardinados con zonas de asientos y entretenimiento • Multi- Habitación de propósito con acceso a la tarjeta del podio

p • Gimnasio y vestuario totalmente equipados PARKEN • Estudio - 1 Estacionamiento • 1 Dormitorio - Estacionamiento 1 p • 3 Dormitorio - 2 - 3 Plazas de estacionamiento * • 4 Dormitorio • Unidades de jardín - 1 Plazas de aparcamiento • Balsas - 1 Plazas de aparcamiento

* * Sujeto al tamaño del apartamento

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Dubái, Emiratos Árabes Unidos

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