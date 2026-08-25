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Apartamentos en la montaña en venta en Yalova, Turquía

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Yalova Merkez
33
Cinarcik
29
Ciftlikkoy
11
Termal
6
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28 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 1 habitación
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 1/5
Pisos de Lujo en un Moderno Complejo con Instalaciones Exclusivas en Yalova Yalova es uno de…
$62 457
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Apartamento 2 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1/3
Amplios Apartamentos con Vistas Panorámicas al Mar en Yalova Çınarcık Yalova, una de las ciu…
$203 131
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Apartamento 3 habitaciones en Armutlu, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Armutlu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 1/4
Apartamentos Cercanos a Todos los Servicios en Armutlu, Yalova Yalova, debido a su proximida…
$93 977
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 3 habitaciones en Altinova, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Número de plantas 4
Propiedades en Venta en un Proyecto con Piscina y Aparcamiento en Yalova Kaytazdere Yalova, …
$103 948
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Apartamento 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 99 m²
Piso 1/4
Apartamentos Dúplex de 2 y 3 Dormitorios en Teşvikiye, Yalova Yalova se encuentra en una ubi…
$114 407
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Apartamento 4 habitaciones en Altinova, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 4
Apartamentos con vistas al mar en Kaytazdere Yalova Yalova, situada en la región de Mármara…
$130 751
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 2 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Número de plantas 4
Pisos de 1 y 2 Dormitorios Cerca de la Zona Industrial Organizada en Yalova Yalova, una de l…
$72 964
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Apartamento 4 habitaciones en Altinova, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 4
Propiedades en Venta en un Proyecto con Piscina y Aparcamiento en Yalova Kaytazdere Yalova, …
$130 751
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Apartamento 2 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Número de plantas 4
Pisos de 1 y 2 Dormitorios Cerca de la Zona Industrial Organizada en Yalova Yalova, una de l…
$72 964
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Apartamento 3 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Número de plantas 4
Pisos de 1 y 2 Dormitorios Cerca de la Zona Industrial Organizada en Yalova Yalova, una de l…
$89 348
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Apartamento 4 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 2/3
Apartamentos espaciosos en un complejo en el centro de Yalova Yalova es uno de los centros m…
$142 425
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Apartamento 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Piso 1/5
Amplios pisos con inigualables vistas a la naturaleza en Çınarcık Yalova Los pisos están sit…
$130 751
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Apartamento 4 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Número de plantas 3
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en un complejo con aparcamiento en Yalova Yalova es una de…
$155 267
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Apartamento 2 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1/4
Apartamentos de 1 Dormitorio Cerca de la Universidad en Yalova Yalova, una de las ciudades m…
$78 217
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Apartamento 3 habitaciones en Altinova, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Número de plantas 4
Apartamentos con vistas al mar en Kaytazdere Yalova Yalova, situada en la región de Mármara…
$103 948
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Apartamento 2 habitaciones en Termal, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Termal, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 4
Apartamentos en Proyecto con Piscina con Aguas Curativas en Yalova Termal La perla de la reg…
$95 145
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Apartamento 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 153 m²
Piso 1/3
Amplios Apartamentos con Vistas Panorámicas al Mar en Yalova Çınarcık Yalova, una de las ciu…
$245 158
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Apartamento 3 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1/4
Apartamentos en un Complejo Boutique en Yalova Yalova está idealmente ubicada tanto para viv…
$103 948
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Apartamento 3 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Número de plantas 3
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en un complejo con aparcamiento en Yalova Yalova es una de…
$115 575
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Apartamento 2 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 3
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en un complejo con aparcamiento en Yalova Yalova es una de…
$74 131
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Apartamento 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 176 m²
Piso 1/3
Amplios Apartamentos con Vistas Panorámicas al Mar en Yalova Çınarcık Yalova, una de las ciu…
$407 430
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Apartamento 2 habitaciones en Armutlu, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Armutlu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 1/5
Apartamentos de 1 dormitorio con excelentes comodidades en Armutlu, Yalova Yalova goza de un…
$58 371
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Apartamento 3 habitaciones en Termal, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Termal, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Piso 2/4
Apartamentos de Lujo en un Complejo Elegante en Yalova Termal Yalova tiene una ventaja estra…
$149 430
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Apartamento 4 habitaciones en Termal, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Termal, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 4
Apartamentos en Proyecto con Piscina con Aguas Curativas en Yalova Termal La perla de la reg…
$129 584
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Apartamento 3 habitaciones en Termal, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Termal, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Número de plantas 4
Apartamentos en Proyecto con Piscina con Aguas Curativas en Yalova Termal La perla de la reg…
$116 742
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Apartamento 2 habitaciones en Termal, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Termal, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 1/4
Inmuebles en un Proyecto de Concepto Hotelero en Termal Yalova Yalova tiene una ubicación ve…
$349 059
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Apartamento 2 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 1/4
Apartamentos en un Complejo Boutique en Yalova Yalova está idealmente ubicada tanto para viv…
$93 977
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Apartamento 1 habitacion en Marmara Region, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Marmara Region, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Комплекс в Ялова. Термальных источники. Окончание строительства в 24 году. Тапу от 50000$. …
$73 887
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Tipos de propiedades en Yalova

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Yalova, Turquía

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
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