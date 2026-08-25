Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Yalova
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vistas al mar

Apartamentos del mar en venta en Yalova, Turquía

;
Yalova Merkez
33
Cinarcik
29
Ciftlikkoy
11
Termal
6
Mostrar más
Apartamento Borrar
Eliminar
46 propiedades total found
Apartamento 6 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 3/5
Propiedades a Precios Ventajosos con Vistas al Mar en Yalova Çınarcık Frente al mar de Márma…
$249 828
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 1/5
Apartamentos en Venta en un Complejo con Piscina en Yalova Yalova es un destino turístico po…
$145 928
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1/4
Apartamentos con vistas al mar y a la naturaleza en una ubicación ventajosa en Yalova Çınarc…
$151 765
Dejar una solicitud
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 1/2
Apartamentos en un Complejo con Piscina en Yalova, Çınarcık Yalova se encuentra en una posic…
$129 584
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1/4
Amplios apartamentos de 2 dormitorios cerca de la playa en Yalova Yalova es una ciudad coste…
$103 948
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 119 m²
Piso 1/4
Apartamentos Espaciosos en un Complejo Cerrado con Piscina en Çiftlikköy Yalova goza de una …
$150 597
Dejar una solicitud
TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1/3
Amplios Apartamentos con Vistas Panorámicas al Mar en Yalova Çınarcık Yalova, una de las ciu…
$203 131
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Altinova, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Número de plantas 4
Propiedades en Venta en un Proyecto con Piscina y Aparcamiento en Yalova Kaytazdere Yalova, …
$103 948
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en , Turquía
Apartamento 2 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 3/3
Apartamento Amueblado en Yalova Çınarcık, a Poca Distancia del Mar La proximidad de Yalova …
$64 792
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Piso 3/4
Pisos de Nueva Construcción con Vistas al Mar Cerca de la Playa en Yalova Yalova es una ciud…
$207 895
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 99 m²
Piso 1/4
Apartamentos Dúplex de 2 y 3 Dormitorios en Teşvikiye, Yalova Yalova se encuentra en una ubi…
$114 407
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 1/4
Apartamentos con Vista al Mar Justo al Lado de la Playa de Arena en Çınarcık Yalova está ubi…
$130 751
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Altinova, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 4
Apartamentos con vistas al mar en Kaytazdere Yalova Yalova, situada en la región de Mármara…
$130 751
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Número de plantas 4
Pisos de 1 y 2 Dormitorios Cerca de la Zona Industrial Organizada en Yalova Yalova, una de l…
$72 964
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Armutlu, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Armutlu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 2/4
Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Vistas al Mar en un Complejo Frente al Mar en Yalova A…
$111 489
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 1/4
Apartamentos con vistas al mar y a la naturaleza en una ubicación ventajosa en Yalova Çınarc…
$89 891
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 1/4
Apartamentos con Vista en un Complejo Cercano a Instituciones Estatales en Yalova Yalova, un…
$105 652
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Altinova, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 4
Propiedades en Venta en un Proyecto con Piscina y Aparcamiento en Yalova Kaytazdere Yalova, …
$130 751
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Número de plantas 4
Pisos de 1 y 2 Dormitorios Cerca de la Zona Industrial Organizada en Yalova Yalova, una de l…
$72 964
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Número de plantas 4
Pisos de 1 y 2 Dormitorios Cerca de la Zona Industrial Organizada en Yalova Yalova, una de l…
$89 348
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 2/3
Apartamentos espaciosos en un complejo en el centro de Yalova Yalova es uno de los centros m…
$142 425
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en , Turquía
Apartamento 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 2/3
Apartamento amueblado de 2 dormitorios en un complejo cerca de la playa en Yalova Yalova des…
$218 848
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1/5
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Naturaleza en Yalova Çınarcık Yalova es una ciudad en …
$60 706
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 1/4
Apartamentos de 1 y 2 Dormitorios en un Complejo cerca del Mar en Çınarcık Koru Yalova, situ…
$57 204
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 1/4
Apartamentos de 1 y 2 Dormitorios en un Complejo cerca del Mar en Çınarcık Koru Yalova, situ…
$85 805
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Piso 2/4
Apartamentos con Vista en un Complejo Cercano a Instituciones Estatales en Yalova Yalova, un…
$137 756
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Altinova, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Número de plantas 4
Apartamentos con vistas al mar en Kaytazdere Yalova Yalova, situada en la región de Mármara…
$103 948
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 2/6
Apartamentos en Complejo Prestigioso en Ubicación Privilegiada en Gaziosmanpaşa Yalova Yalov…
$94 561
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 1/4
Apartamentos Espaciosos en un Complejo Cerrado con Piscina en Çiftlikköy Yalova goza de una …
$173 946
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 153 m²
Piso 1/3
Amplios Apartamentos con Vistas Panorámicas al Mar en Yalova Çınarcık Yalova, una de las ciu…
$245 158
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Yalova

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Yalova, Turquía

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir