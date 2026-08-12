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Adosados con piscina en Venta en Turquía

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Antalya
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Obakoy, Turquía
Adosado Adosado 5 habitaciones
Obakoy, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Piso 1/4
Lo que tienes: Gran jardín dúplex 4+1 con una superficie total de unos 170 m2, situado en 1-…
$389,634
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Piso 1/5
En alquiler. Lo que tienes: Complejo de diseño a 350 m de la playa Cleopatra. Zona / playa…
$408,942
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 1/20
Lo que tienes: El exclusivo dúplex 3+1 con jardín privado es una combinación de comodidad, l…
$332,331
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TekceTekce
Adosado Adosado 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
We are proud to present to you a wonderful project in the Konaklı region. It is only 300 met…
$311,659
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Adosado Adosado 4 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 350 m²
Piso 3/6
Proyecto de casa adosada de 3+1 pisos en Başakşehir Inversión y ciudadanía: Apto para obt…
$950,000
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Parámetros de las propiedades en Turquía

con Garaje
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