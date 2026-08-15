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Adosados en Venta en Alanya, Turquía

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35 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Kestel, Turquía
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
En el tipo de pago estándar; 40% de pago inicial y 6 meses de plazos están disponibles, pero…
$378,077
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 1/20
Lo que tienes: El exclusivo dúplex 3+1 con jardín privado es una combinación de comodidad, l…
$332,331
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Dormitorios 3
Área 190 m²
Piso 1/2
En el prestigioso Tepe distrito de Alanya, una villa presupuestaria 3+1 se presenta a la ven…
$276,163
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DD CO DEDD CO DE
Adosado Adosado 3 habitaciones en Oba, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Oba, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
El complejo, que está siendo construido con 5 bloques y un total de 98 apartamentos en una p…
$469,920
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Oba, Turquía
Adosado Adosado 6 habitaciones
Oba, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 173 m²
El complejo, que está siendo construido con 5 bloques y un total de 98 apartamentos en una p…
$558,030
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kargicak, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kargicak, Turquía
Dormitorios 3
Área 175 m²
Piso 1/3
En el pintoresco barrio Kargicak de Alanya, una villa de tres plantas con tres dormitorios y…
$267,536
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TekceTekce
Adosado Adosado 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Adosado Adosado 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Dormitorios 5
Área 300 m²
Piso 1/3
Villa de lujo en la zona más prestigiosa de Alanya, Jikjili! Una gran disposición, ventanas …
$1,83M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Número de plantas 2
Our new project is located in Alania Konakly, 300 meters from the sea. The area of ​​the sit…
$311,110
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Agencia
Alanya-home
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Türkçe
Adosado Adosado 1 habitacion en Seki, Turquía
Adosado Adosado 1 habitacion
Seki, Turquía
Dormitorios 1
Área 56 m²
Piso 2/2
Nuestro nuevo proyecto es un segmento de élite en el distrito de Kargicak, cuyo desarrollo h…
$145,239
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
We are proud to present to you a wonderful project in the Konaklı region. It is only 300 met…
$311,659
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kargicak, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kargicak, Turquía
Dormitorios 3
Área 180 m²
Piso 1/3
En la hermosa zona de Alanya, Kargıcak está en venta una villa de 3+1 con las tecnologías fr…
$923,719
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Adosado Adosado 8 habitaciones en Alanya, Turquía
Adosado Adosado 8 habitaciones
Alanya, Turquía
Dormitorios 8
Área 292 m²
Piso 3/3
Un concepto completamente nuevo de propiedad privada, una villa privada en 2 plantas con un …
$2,09M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Kargicak, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 390 m²
Número de plantas 3
ID AL 2047 DOCL y nbsp; Área: Alanya, Kargicak y nbsp; OBJETO POR DISEÑO y nbsp; Precio: des…
$435,951
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Alanya, Turquía
Adosado Adosado 4 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 137 m²
Piso 1/5
En alquiler. Para la inversión Lo que obtienes: Apartamentos espaciosos en la prestigiosa …
$695,475
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Piso 1/10
En alquiler. Para la inversión Lo que consigues: Apartamentos espaciosos en el complejo de…
$344,956
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Dormitorios 4
Área 238 m²
Piso 1/2
En la zona más pintoresca y vibrante de Alanya Kargicak, un proyecto exclusivo de un complej…
$1,45M
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Alanya, Turquía
Adosado Adosado 6 habitaciones
Alanya, Turquía
Dormitorios 6
Área 350 m²
Piso 2/4
Nos complace presentarles nuestro nuevo proyecto de villas premium. Excelentes vistas de la …
$1,04M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kargicak, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kargicak, Turquía
Dormitorios 3
Área 168 m²
Piso 2/3
Estas villas están ubicadas en el distrito de Kargıcak, el distrito oriental de la ciudad de…
$511,241
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kargicak, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 1
Lo que tienes: Luminoso dúplex de dos niveles con un diseño de 2+1 y una superficie total de…
$169,214
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Dormitorios 3
Área 250 m²
Piso 1/2
En la ciudad balneario de Alanya en la zona de la playa de Injekum comienza la construcción …
$726,194
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Adosado Adosado 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Dormitorios 5
Área 350 m²
Piso 2/3
Nos complace presentar nuestro nuevo proyecto de villa hermosa como continuación de la serie…
$1,74M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Dormitorios 2
Área 100 m²
Piso 2/2
3+1 villas están en venta en el territorio de un complejo residencial protegido en el distri…
$580,956
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Alanya, Turquía
Adosado Adosado 4 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
Precio en demanda
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Oba, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Oba, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 4
El proyecto es un exclusivo proyecto de lujo en Alanya donde se encuentran vegetación y conf…
$341,480
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Piso 1/5
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Apartamentos de lujo con vistas panorámicas …
$360,479
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Adosado Adosado 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Dormitorios 5
Área 315 m²
Piso 2/3
En el distrito verde de Kargicak, Alanya se presenta en venta villa 5+1.Esta propiedad es ad…
$1,05M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 110 m²
Piso 1/4
Lo que tienes: Un nuevo proyecto de casas adosadas de lujo en el lugar más hermoso de Alanya…
$578,635
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kargicak, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kargicak, Turquía
Dormitorios 3
Área 165 m²
Piso 2/3
Nos alegra presentarle un proyecto exclusivo en el distrito verde de Kargicak en Alanya! Rod…
$471,155
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Dormitorios 3
Área 260 m²
Piso 1/3
En la zona de élite de Alanya Bektash en una parcela de 4000 m2 comienza la construcción de …
$685,528
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kargicak, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kargicak, Turquía
Dormitorios 3
Área 250 m²
Piso 2/2
En la pintoresca y montañosa zona de Kargyjak en Alanya, una villa de 3+1 se pone a la venta…
$830,766
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