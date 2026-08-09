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Adosados en Venta en Aegean Region, Turquía

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Adosado Adosado 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Adosado Adosado 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 2
Casas con Vistas al Mar, Piscinas Privadas y Jardines en Bodrum, Turquía Estas casas con vis…
$802,338
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Adosado Adosado 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Villa frente al mar de tres dormitorios en Gumusluk Silencio Bodrum.Rodeado de bosques de pi…
$704,004
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Milas, Turquía
Adosado Adosado 5 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 255 m²
Número de plantas 3
Villas con Hogar Inteligent en Proyecto Galardonado en Bodrum Adabükü Las villas del proyect…
$2,27M
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