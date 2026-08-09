Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Kemer
  4. Residencial
  5. Adosado

Adosados en Venta en Kemer, Turquía

;
Adosado Borrar
Eliminar
6 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Camyuva, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Camyuva, Turquía
Dormitorios 3
Área 145 m²
Número de plantas 2
En venta es una acogedora villa en el pintoresco pueblo de Chamyuva. Un lugar tranquilo y tr…
$790,644
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Camyuva, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Camyuva, Turquía
Dormitorios 3
Área 180 m²
Número de plantas 2
Villa adyacente de dos plantas en la localidad de Kemer en Antalya es adecuado para obtener …
$538,810
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Kemer, Turquía
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kemer, Turquía
Dormitorios 4
Área 350 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo se encuentra en un lugar verde en Kemer en la zona de Aslanbujak en Antalya. A…
$1,80M
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 4 habitaciones en Camyuva, Turquía
Adosado Adosado 4 habitaciones
Camyuva, Turquía
Dormitorios 4
Área 220 m²
Número de plantas 2
Ponemos a su atención un nuevo complejo de villas premium ultramodernas en el pintoresco pue…
$1,15M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Kemer, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kemer, Turquía
Dormitorios 3
Área 180 m²
Número de plantas 2
Pequeño complejo de villas en Kemer en Antalya. Finalización del proyecto: Agosto 2023.La di…
$755,242
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Kemer, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kemer, Turquía
Dormitorios 3
Área 136 m²
Número de plantas 2
Le presentamos nuevas villas adyacentes preparadas con un diseño de 2 + 1 y 3 + 1 ubicadas e…
$379,596
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir